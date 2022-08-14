في ظل حالة الطوارئ.. اختتام أول دورة تدريبية على الإسعافات الأولية في كوباني

وكثفت هيئة الصحة بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي ومشفى الأمل الخاص إعطاء تدريبات حول الاسعافات الأولية خلال الحرب.

وتأتي هذه التدريبات في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 6 من شهر تموز/يوليو المنصرم، ويتلقى المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في مقاطعة كوباني؛ التدريبات النظرية والعملية حول الإسعافات الأولية.

حيث أنهى اليوم 15 مواطناً /ة أول دورة تدريبية عملية على الإسعافات الأولية في مشفى الأمل الخاص والتي استمرت 15 يوماً.



يقول حسين بلال وهو أحد المتدربين إنهم تلقوا الدروس النظرية والعملية خلال 15 يوماً، مضيفاً "لقد استفدنا كثيراً من هذه الدورة، والآن بإمكاننا إسعاف أي حالة صحية طارئة".

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مشفى الأمل، جمال بكر: "من الضروري أن يتلقى الشبان والشابات في المدينة تدريبات في الإسعافات الأولية لإنقاذ الأشخاص خلال المعارك أو في الحوادث"، وأضاف إنهم "مستعدون لتدريب أكبر عدد ممكن من الأهالي".

ويستمر الهلال الأحمر الكردي في إقليم الفرات في افتتاح دورات جديدة لإلقاء الدروس النظرية في الإسعافات الأولية في مقاطعة كوباني، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا.

(ز س/د)

ANHA