في ظل غياب واشنطن ... مساعي روسية لوقف إطلاق النار في قره باغ

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الصراع الدائر في جنوب القوقاز في ظل غياب الدور الأمريكي، بالإضافة إلى سعي الحريري للعودة إلى رئاسة الحكومة اللبنانية.

واشنطن بوست: بدون الولايات المتحدة، لن يكون هناك سلام بين أرمينيا وأذربيجان

صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تحدثت في تحليل لها عن دور الولايات المتحدة في صراع أرمينيا وأذربيجان وقالت: "يجدد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان خطر اندلاع حرب إقليمية شاملة، ومع قيام كلا الجانبين بمطالبات تاريخية بإقليم قره باغ، هناك نتيجتان محتملتان فقط: مذبحة لا معنى لها أو تسوية يتم التوسط فيها بمساعدة القوى الكبرى.

ونادرًا ما تنتهي النزاعات التي تدور رحاها على قطع من الأرض تطالب بها الجماعات العرقية المتنافسة، وفي هذه الحالة، من الواضح أن أيًّا من الجانبين لا يخطط للتراجع، وأن كوكبة القوى الأجنبية التي تحوم حول الصراع لا تبشر بالخير لشعب أرمينيا أو أذربيجان، ولا لاستقرار المنطقة، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم استعداد الولايات المتحدة الواضح لأداء دور نشط في الدبلوماسية حول هذه القضية، والتي من المفترض أن تتصدرها مع فرنسا وروسيا، وفي مثل هذا الجزء المتقلب من جنوب القوقاز، يجب أن يكون الحفاظ على السلام والحد من تأثير تلك القوى المحلية أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، ولكن حتى الآن، اقتصرت إدارة ترامب على بعض البيانات الشكلية.

وبدون القيادة الدبلوماسية الأمريكية، من الصعب تخيل سلام دائم، حيث لا يمكن لأي من القوى الإقليمية التي تمارس أي نفوذ وأن تدعي الحياد بمصداقية.

ومع اعتقاد البلدين أن لديهما حوافز للقتال - حتى الموت إذا لزم الأمر - هناك حاجة ملحة للتدخل الدبلوماسي والإنساني الدولي، ويجب أن تؤدي الولايات المتحدة دورًا رائدًا في المفاوضات لتحقيق هذه الغاية، وحتى الآن، للأسف، تترك المبادرة للآخرين.

نيويورك تايمز: اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار في قره باغ

وفي نفس السياق قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية "قال وزير الخارجية الروسي إن الطرفين المتحاربين توصلا إلى هدنة مؤقتة بوساطة موسكو تسمح بتبادل الأسرى وجمع القتلى".

وتفاوضت أذربيجان وأرمينيا على وقف محدود لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بعد ما يقرب من أسبوعين من القتال العنيف حول مقاطعة متنازع عليها، بهدف وقف القتال لفترة كافية لجمع الجثث من ساحة المعركة وتبادل الأسرى.

وكان الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا، والذي يدخل حيز التنفيذ ظهر يوم السبت، يفتقر إلى التفاصيل، والتي تركت قضية كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار على الخطوط الأمامية للجانبين للموافقة عليها في محادثات "إضافية".

وقالت الاتفاقية المكونة من أربع نقاط إن الأطراف المتحاربة ستوقف الأعمال العدائية على أسس "إنسانية" لتبادل الأسرى واستعادة الجثث بموجب المعايير التي وضعها الصليب الأحمر، ولم يتضح ما إذا كان الصليب الأحمر سيشرف على العملية.

العرب نيوز: الحريري يحث على إحياء الخطة الفرنسية لإنهاء الأزمة

العرب نيوز تطرقت إلى الوضع اللبناني وخطة لاستعادة البلاد من أسوأ أزمة، وقالت "دعا السياسي اللبناني السني البارز، رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، إلى استعادة الخطة الفرنسية لانتشال البلاد من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية 1975-1990".

وحاولت فرنسا، التي قادت جهود المساعدات الخارجية، حشد القادة اللبنانيين لإطلاق إصلاحات لمعالجة الأزمة، لكنهم فشلوا في الاتفاق على حكومة جديدة - الخطوة الأولى في خريطة الطريق الفرنسية - وتلقوا توبيخًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى النقد الأجنبي للخروج من أزمة مالية أدت إلى انخفاض قيمة العملة منذ العام الماضي.

وقال الحريري إنه سيعود كرئيس للوزراء فقط - وهو المنصب الذي شغله ثلاث مرات - إذا كان هناك اتفاق من قبل الأطراف اللبنانية المتصدعة على تأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون ما زالت قائمة ولا يزال بإمكاننا تفعيلها، "إذا تركناها تفشل، فستكون جريمة".

وأشار الحريري إلى أنه يوجد مشروعان أو ثلاثة في البلاد "المشروع الذي ينفذه حزب الله وحركة أمل مرتبط بالخارج، وهناك مشروع يريد إخراج البلد من هذه الأزمة وتحرير نفسه من الأطراف".

وسيجري الرئيس ميشال عون مشاورات مع النواب الأسبوع المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد، في محاولة للتوصل إلى انفراجه بشأن تسمية حكومة جديدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة رفيق شلالا للصحيفة: "لا تعليق سلبي ولا إيجابي على ما اقترحه الحريري".

إلى ذلك فيما قالت مصادر مقربة من الرئاسة بأن: "الرئيس عون يعتبر أن اقتراح الحريري قد حرك المياه الراكدة".

وقال المستشار الإعلامي للحريري، حسين الوجه، للصحيفة: "الحريري قال إنه مرشح طبيعي لرئاسة الوزراء، رسالته الرئيسية هي إحياء المبادرة الفرنسية لأنها الفرصة الوحيدة المتاحة لوقف الانهيار".

(م ش)