في ظل التوترات بين واشنطن وبكين سفينة حربية أميركية...تعبر مضيق تايوان

وقال الأسطول الأميركي السابع في بيان له إن "العملية الروتينية لمدمرة الصواريخ الموجهة من طراز إرليغ بورك تمت وفقًا للقانون الدولي" بحسب قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

وأضاف الأسطول في بيانه أن: "عبور سفينة "يو إس إس جون ماكين" مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية مفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكدًة أن الولايات المتحدة ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.

وجرت آخر عملية لسفينة "يو إس إس جون ماكين" في مضيق تايوان عشية رأس السنة لعام 2021.

وتأتي هذه العملية في وقت يتزايد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي تعتبر تايوان إقليمًا خاصًّا بها، وتعهد آخر مسؤول كبير من الصين بأن استقلال تايوان سيشير إلى حرب مع تايبيه.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، يوم أمس، إن بكين تراقب عن كثب تحركات البحرية الأميركية وسط عملية السفينة الحربية، وفقًا لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وأضاف وين "ستواصل الصين الحفاظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات، والرد على جميع التهديدات والاستفزازات في جميع الأوقات، والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها"، وتابع "من المأمول أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بناءً في السلام والاستقرار الإقليميين، وليس العكس".

(د أ)