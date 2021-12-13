في ظل التنافس الحاد بين واشنطن وبكين.. بلينكن في إندونيسيا لتعزيز العلاقات في جنوب شرق آسيا

في أول رحلة له إلى جنوب شرق آسيا منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني، سيكون وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ماليزيا وتايلاند هذا الأسبوع بعد زيارة العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث سيلتقي بالرئيس جوكو ويدودو وسيلقي خطابًا حول استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتعد منطقة جنوب شرق آسيا مرحلة رئيسية للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتشهد معركة حامية على النفوذ حيث تسعى إدارة بايدن إلى إعادة الاتصال بمنطقة كان التزام الولايات المتحدة بها موضع تساؤل في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال دبلوماسي أميركي كبير في آسيا قبل الرحلة إن "بلينكن سيواصل هدف بايدن المتمثل في تعزيز التواصل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من 10 أعضاء ومناقشة رؤية الرئيس لإطار اقتصادي بين المحيط الهندي والمحيط الهادئ".

وتقاوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ترسيخ بكين لوجودها في بحر الصين الجنوبي، والتي تمثل ممر لثلث التجارة العالمية.

وترى إدارة بايدن أن المشاركة الأوثق في جنوب شرق آسيا أمر حيوي لجهودها لمواجهة القوة المتنامية للصين، لكن انسحاب ترامب من صفقة تجارية إقليمية في عام 2017 حد من قدرتها على ممارسة نفوذها الاقتصادي، في حين سعت بكين إلى تعزيز علاقاتها التجارية.

(م ش)