في ظل الإجراءات الوقائية ... الحسكة تودع شهيداً

واستلم جثمان الشهيد حسن أحمد عبد المصطفى، الاسم الحركي: آركيش حسكة، والذي أستشهد أثناء مشاركته في مقاومة الكرامة بناحية زركان، من قبل ذويه وأصدقاءه من أمام مجلس عوائل الشهداء.

المراسم جرت تماشياً مع قرار حظر التجوال ذوي الشهيد وعدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء بالحسكة.

وعند الوصول إلى المزار قدم مقاتلوا قوات سوريا الديمقراطية عرضاً عسكري ومن ثم ألقى جوان تل تمر كلمة بأسم القوات العسكرية قدم من خلاله التعازي لذوي الشهيد آركيش وتمنى لهم الصبر السلوان.

وأشار جوان تل تمر إلى إن: "العدو التركي منذ شنه العدوان على مناطق شمال وشرق سوريا يحاول بكل الوسائل إحتلال المناطق وإفشال المشروع الديمقراطي التي تبنته جميع المكونات في المنطقة، لكن قوات سوريا الديمقراطية كان لهم بالمرصاد ودافعت عن الأرض وقدمت آلاف الشهداء".

وبعدها وري جثمان الشهيد آركيش الثرى وسط الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ص م/هـ ن)

ANHA