في يومها الثاني.. مسيرة الشبيبة تتوجه من ناحية تربه سبيه إلى كركي لكي

وتستمر المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية"، في يومها الثاني، حيث توجهت صباح اليوم من ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو إلى ناحية كركي لكي.

ورفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها "حان وقت الحرية "، "الكريلا كرامتنا والانتقام وعدنا "، ورددوا الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا وتنادي بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وتهدف المسيرة الراجلة إلى إيصال رسالة الشبيبة الداعمة لمقاومة الكريلا في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي، واستنكار سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للقضية الكردية، بالإضافة إلى مناهضة العزلة والإجراءات المفروضة على القائد أوجلان في جزيرة إمرالي.

وانطلقت المسيرة صباح يوم أمس من مدينة قامشلو للتوجه إلى معبر سيمالكا الحدودي، والانضمام إلى فعالية الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء، لاستلام جثامين شهداء كمين خليفان.

(كروب/ آ)

ANHA