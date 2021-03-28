في يومها الثاني... استمرار فعاليات خيمة الاعتصام في الرقة

وشارك في الاعتصام أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في ريفي الرقة الشمالي والغربي وأعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني ومجلس التدريب بأكاديمية المجتمع الديمقراطي.

بدأ برنامج خيمة الاعتصام التي نُصبت في ساحة المركز الثقافي سابقًا وسط المدينة بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمات عديدة طالبت بحرية القائد عبدالله أجلان.

باسم لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني تحدثت الرئيسة المشتركة للجنة، فاطمة بوزان، التي قالت في مستهل حديثها: "إن حرية القائد هي الحرية الحقيقية لكل الشعوب المناضلة ولكل الشعوب التي تعيش تحت نير الظلم والاستبداد".

وأضافت فاطمة بوزان "نندد بكل الممارسات التي تتبعها الدولة التركية بقيادة أردوغان بحق القائد عبدالله أوجلان وأبناء المناطق المحتلة في عفرين ورأس العين وتل أبيض".

وباسم مجلس التدريب بأكاديمية المجتمع الديمقراطي في الرقة تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس ملاك محمد، وقالت: "من هنا من أرض الرقة المحررة بفكر وفلسفة القائد نرفع صوتنا عاليًا ليصل إلى كل بقاع الأرض لإيصال رسالتنا الإنسانية وهي تحقيق القانون الدولي فيما يخص السجناء والسياسيين".

وأضافت: "نحن كلنا نؤمن إيمانًا راسخًا بفكر القائد للوصول بسوريا خاصة وشعوب العالم عامة إلى بر الأمان".

واختتمت حديثها بالقول: "انطلاقًا من القوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تضمن الحق للأسرى والمعتقلين الالتقاء بذويهم ومحاميهم، نطالب ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والضغط على الدولة التركية للسماح لمحاميي القائد باللقاء به".

وألقيت بعدها العديد من القصائد الشعرية التي تُشيد بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، وتطالب بالحرية له ورفع العزلة عنه.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني لخيمة الاعتصام بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان وأخرى تطالب بفك العزلة عنه.

والجدير بالذكر أن خيمة الاعتصام مستمرة حتى يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر أن تشارك بلدية الشعب في الرقة ولجنة الاقتصاد والزراعة بمجلس الرقة المدني وأعضاء شبيبة الرقة في فعالياتها، غدًا".

(خ ج)

ANHA