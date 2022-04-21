وزار الخيمة اليوم المئات من أهالي مقاطعة كوباني، بينما تناوب فيها وفود منسقية مؤتمر ستار، وقوى الأمن الداخلي، والأحزاب السياسية، ومجلس عوائل الشهداء.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني من "خيمة المقاومة" بكلمة من الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران، لطفية سليمان التي باركت مقاومة الكريلا، وأدانت مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في إبادة الكرد.

أشارت لطفية سليما إلى أن التاريخ يعيد نفسه، ويظهر الوجه الحقيقي للخيانة من خلال ما يتعرض له الكرد.

وناشدت لطفية سليما ن في ختام كلمتها كل حر يؤلمه ما تصدره الحجارة من أنين تعطشاً للحرية في جبال كردستان بالالتفاف حول الكريلا، ورفض خنجر الغدر ممن يدعون الكردايتية.

يذكر أن "خيمة المقاومة" التي نظمها اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات نصبت صبيحة يوم أمس، فيما ستختتم فعالياتها يوم غد الجمعة بزيارة وفود الاتحاد الرياضي، وجميع الفرق الرياضية في إقليم الفرات ومجلس ناحية كوباني وكوميناتها.

(ن ك/ د)

ANHA