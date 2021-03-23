في يومها السادس.. استمرار خيمة الاعتصام المطالبة بالكشف عن صحة أوجلان

ونصبت حركة الشبيبة الثورية السورية ومؤتمر ستار خيمة اعتصام للمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان، وذلك في ساحة مدرسة السواقة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

ويتناوب اليوم، في الخيمة العشرات من أعضاء مجلس وكومينات ناحية شيراوا وأعضاء حركة الشبيبة الثورية والعشرات من الأهالي.

وبدأت فعاليات اليوم السادس بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم استمع الحضور إلى توجيهات صوتية مسجلة للقائد، يتحدث فيها عن السياسات التي تتبعها الدول الرأسمالية في تمزيق المجتمعات شرق الأوسطية، وكيف أضحت المرأة ضحية لهذه السياسات.

وبعدها ألقت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، ليلى خليل، كلمة طالبت فيها لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية cpt بالقيام بمسؤولياتها والكشف عن صحة القائد.

وأكدت أن الاحتلال التركي، وبعد إلحاق خسائر فادحة به في غاري، اتجه إلى ممارسة العزلة على القائد كردّ فعل على خسارته هناك.

ومن جانبه أكد الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية لناحية شيراوا، هيثم شيراوا، أن شبيبة إقليم عفرين مستمرون في اعتصامهم حتى تلقيهم الأخبار عن صحة القائد.

وبدوره شدد عضو مجلس ناحية شيراوا، محمد شيخو، على ضرورة رفع وتيرة النضال وتصعيد المقاومة حتى رفع العزلة عن القائد ومعرفة وضعه الصحي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الخيمة الاعتصام غدًا بتوافد أهالي ناحية الأحداث إليها.

(س ر)

ANHA