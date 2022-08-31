أطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" داخل مخيم الهول، في 25 آب/ أغسطس 2022، وذلك بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ).

ودخلت قوى الأمن الداخلي اليوم، إلى القطاع السابع، بعد تمشيط القطاع الأول والثاني والثالث، خلال 6 أيام من انطلاق الحملة.

بدأت عمليات البحث والتفتيش في الساعة 5:00 من فجر اليوم، ولا تزال مستمرة إلى الآن، فيما دعت قوى الأمن الداخلي قاطني القطاع السابع إلى إخلاء الخيم والتوجه لتجديد سجلاتهم وبياناتهم.

تأتي هذه العملية بعد تصاعد أعمال العنف في مخيم الهول مع تصاعد لهجة دولة الاحتلال التركي باحتلال مناطق شمال وشرق سوريا، حيث نفذت خلايا وأسر مرتزقة داعش 43 جريمة، قتلت وأعدمت خلالها 44 شخصاً في المخيم؛ بينهم 14 امرأة وطفلان، وذلك ببنادق ومسدسات مزودة بكواتم للصوت وبأدوات حادة، ورمي الجثث بعد تعذيب الضحية في أقنية الصرف الصحي لإخفاء جرائمها، منذ بادية العام الجاري وفقاً لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

وأثّر التصعيد العسكري التركي والهجمات والقصف اليومي على شمال وشرق سوريا، على العمليات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا مرتزقة داعش.

وبات مخيم الهول القنبلة القابلة للانفجار، يشكل تهديداً على شمال وشرق سوريا، بعد تزايد جرائم القتل فيه، إذ تتحرك خلايا داعش ضمنه بأريحية وتهدد قاطنيه بالقتل إذا ما سلكوا غير نهجها.

ويأوي الهول أخطر مخيمات العالم، 54390 شخصاً، بينهم 27816 عراقياً و18483 سورياً و8091 من أسر مرتزقة داعش، إذ نفذت خلايا مرتزقة داعش 43 جريمة بمختلف الأساليب، بحيث أعدمت وقتلت 44 شخصاً من قاطني المخيم، ضمنهم 14 امرأة وطفلان.

(كروب/س ر)

ANHA