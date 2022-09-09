وأطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ25 من آب المنصرم، المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة لملاحقة خلايا مرتزقة داعش التي نشطت بعد تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماته على المنطقة.

وانتشرت اليوم الجمعة قوى الأمن الداخلي في الساعة 5:00 فجراً في مخيم الهول، لتبدأ عمليات البحث والتمشيط في الساعة 6:00 بدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

ولا تزال عمليات البحث في إطار حملة "الإنسانية والأمن" مستمرة في المخيم.

(ف)

ANHA