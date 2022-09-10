وانتشرت، اليوم السبت قوى الأمن الداخلي في الساعة 5:00 فجراً في مخيم الهول، وبدأت عملية البحث والتمشيط في الساعة 6:00 بدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

ولا تزال عمليات البحث والتمشيط في إطار حملة "الإنسانية والأمن" مستمرة في مخيم الهول، أخطر مخيمات العالم.

وأطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في الـ 25 من آب المنصرم، بدعم ومساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة لملاحقة خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أطلقت المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" في الـ 28 من شهر آذار 2021 وأعلنت انتهاءها في الـ 2 من نيسان من العام نفسه، وأكدت إلقاء القبض على 125 مرتزقاً من خلايا داعش النائمة، بينهم 20 متزعماً.

(ف)

ANHA