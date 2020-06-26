في يومها العالمي ضبط كميات كبيرة من المخدرات خلال العام

ويصادف، اليوم، 26 حزيران/ يونيو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وبهذه المناسبة أجرى مراسل وكالتنا ِANHA لقاءً مع الإداري في مكافحة الجريمة المنظمة في دير الزور، يحيى العمران، وقال بدوره: "إننا في قوى الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة بدير الزور خصوصاً، وشمال شرق سوريا عموماً نحارب هذه الآفة الخطيرة التي تضرب النسيج الداخلي للمجتمع".

وكشف يحيى عمران أنه خلال هذا العام، تمت مداهمة العديد من شبكات الإتجار بالمخدرات، وضُبطت كميات كبيرة من مادة الحشيش قُدرت بـ 8 كغ، بالإضافة إلى أنواع من حبوب كبتيكول، ما يعادل 11 ألف حبة، وأنواع من العقاقير تم حرقها.

هذا وعلى الرغم من تزايد الجهود التي تبذلها الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني، فلا تزال مشكلة المخدرات تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة وسلامة البشرية، لا سيما الشباب.

(س و)

ANHA