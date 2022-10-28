في يومه ما قبل الأخير ...معرض هركول للكتاب يشهد تكريم باحث وكاتب كردي وتوقيع كتابين

استمر معرض الشهيد هركول في يومه السابع على التوالي، بعد أن انطلق بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري في صالة زانا بمدينة قامشلو.

فعاليات اليوم السابع ، شهدت تكريم الكاتب والباحث الكردي، صالح حيدو من قبل " اللجنة التحضيرية لأيام الفن والثقافة الكردية في برلين"، وجاء التكريم الكاتب على جهوده في اغناء الادب والتراث الكردي.

وتخلل المعرض حفلة توقيع كتابين، الأول للكاتب الراحل إبراهيم درويش بعنوان" NEQIRESKEK JI JANA DIL"، وهي قصائد كردية وطنية وكردستانية، وتم توقيع كتاب "دليل تعليم لعبة الشطرنج" المترجم من الإنكليزية، ووزعت نسخ منه مجاناً على الرواد.

ليختتم المعرض في يومه ما قبل الأخير بمسابقة ثقافية، تم فيه اهداء الفائزين كتب مجانية.

هذا ومن المقرر أن يختتم المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 50 دار نشر ومكتبة ومؤسسة ثقافية يوم غد السبت 29 تشرين الأول .

(خ ع/سـ)

ANHA