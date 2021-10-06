في يومه الثاني.. المئات من الأهالي يتوافدون إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا

وتوافد اليوم المئات من أهالي ناحيتي تل كوجر وجل آغا، إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة عند معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، وإدانة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت عدة كلمات باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس ناحية تل كوجر.

وحيّا عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، محمد عبد الرحيم نضال حركة التحرر الكردستانية ضد الأنظمة الشوفينية والدول المحتلة لكردستان التي حاولت القضاء على الكردياتية.

وأوضح عبد الرحيم: "في الوقت الذي يسعى فيه الكرد إلى نيل حقوقهم بعد أن تم إقصائهم إبان اتفاقية لوزان وحرمانهم من حريتهم، تحاول بعض الدول الإقليمية مرة أخرى احتلال المنطقة قبل انتهاء الاتفاقية".

وبيّن "أن الحزب الديمقراطي ومن خلال مشاركته في هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستهدافه لمقاتلي الكريلا، يدخل نهج الخيانة، وقال: "قوات الدفاع الشعبي هي قوات حمت الكرد من هجمات العدو، وناضلت باستمرار في سبيل تحرير كردستان من الدول الرأسمالية ونيل الحرية والديمقراطية". مؤكداً أنهم "سيستمرون في خيمة الاعتصام إلى حين تسليم جثماني الشهيدين في قوات الدفاع الشعبي لذويهما".

أما الإداري في مجلس ناحية تل كوجر، علي الحسين، فقد أشار إلى محاولات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتحام شنكال بإملاءات تركية، وأكد: "تسمح سلطات الديمقراطي الكردستاني ببناء عشرات القواعد العسكرية للفاشية التركية وتشاركها في هجماتها الوحشية على باشور كردستان، وتتهم قوات حركة الحرية(حزب العمال الكردستاني) بشن هجمات على مواقعها"، مضيفاً: أن "الديمقراطي الكردستاني يشرعن احتلال تركيا لأراضي كردستان عبر هذه الممارسات".

هذا ومن المقرر أن يتوافد أهالي ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو يوم غد الخميس إلى خيمة الاعتصام للتناوب في معبر سيمالكا الحدودي.

(ع ع /آ)

ANHA