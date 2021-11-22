في يومه الثالث مسرحية "حصاد الجحيم" تبهج الحضور في مهرجان "آرين جدائل السلام"

استمرت الفرق المسرحية بتقديم عروضها الرائعة في مهرجان آرين جدائل السلام، حيث قدم اليوم أعضاء مركز الثقافة والفن بمدينة الطبقة عرضاً مسرحياً لافتاً بعنوان "حصاد الجحيم".
الثقافة والفن 2021-11-22T17:18:00 كوباني

وجاءت مسرحية "حصاد الجحيم"  بعد مسرحية "مم عوان" التي قدمها أعضاء مركز الثقافة والفن بمدينة كوباني في اليوم الأول من المهرجان، ومسرحية "زنزانة أبي" لأعضاء مركز الثقافة والفن بمدينة والرقة في اليوم الثاني.

ودارت أحداث مسرحية "حصاد الجحيم" حول زيارة زوجة حارس المقبرة الذي فارق الحياة، لتروي له ما حل بها في غيابه، وخروج عدد من الموتى من القبور ليواسوها على ألمها، والألم الذي حل بأبناء وطنها، ويخففوا عنها بأخذها معهم إلى العالم الآخر.

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وكانت هذه المسرحية عبارة عن الأحداث التي دارت في سوريا بعد أعوام من الحرب، واستيقاظ الموتى من القبور واستفسارهم عن حال الأحياء، حيث زينت صالة المسرح في مركز باقي خدو للثقافة والفن بالقبور التي استيقظ فيها الموتى، في ملحمة تراجيدية إلهية تحدى بها الموتى رائحة  البارود وتكلمت فيها الأرواح وكسرت بها قاعدة الحياة.

وتستمر فعاليات المهرجان لغاية الـ27 من الشهر الجاري تقدم خلالها الفرق الفنية العروض المسرحية، حيث ستعرض يوم غد مسرحية حصاد الجمجمة لأعضاء مسرح الثقافة والفن بمدينة الطبقة.

وتجدر الإشارة إلى أن آرين ميركان هي "دلارا كينج" من مقاطعة عفرين المحتلة ولدت عام 1992 والتحقت بصفوف حركة حرية كردستان عام 2007، واستشهدت في الخامس من شهر تشرين الأول في مدينة كوباني عام 2014 أثناء تعرض المدينة لخطر الإبادة على يد مرتزقة داعش حيث فجرت نفسها على تلة مشته نور.

(ن ك/ل)

ANHA


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