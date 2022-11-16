في يومه السادس... مهرجان روج آفا الثامن يواصل فعالياته الثقافية

انطلقت فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في مقر اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان (HRRK) بمدينة قامشلو، في الـ 11 من الشهر الجاري، بمشاركة العديد من الأدباء والمثقفين والشعراء، وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية، هذا وسيستمر المهرجان حتى الـ 20 من تشرين الثاني الجاري.

وافتتح مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK)، في قامشلو، أبواب يومه السادس مساء اليوم، وشارك فيه العشرات من الشخصيات السياسية ورواد الأدب والثقافة، إضافة إلى ممثلين عن أكاديمية الإسلام الديمقراطي، بندوة حوارية بعنوان "واقع المسرح الكردي في ظل الإدارة الذاتية".

ألقيت الندوة من قبل أساتذة المسرح الكردي، كل من "عبد الرحمن إبراهيم، فواز محمود، محمد أشرف"، وسلطت الندوة الضوء على واقع المسرح الكردي قبل ثورة 19 تموز وبعدها، والمأساة التي عانى منها ممثلو المسرح قبل الثورة، والفرص والإمكانيات المتاحة بعد الثورة.

تلتها أمسية شعرية باللغتين الكردية والعربية، قدم فيها كل من الشعراء، (إبراهيم سليمان- إدريس حج طاهر- جميل ضاهر- حسن (أبو رامان)- دهام شهاب- طلال الشيخ- عبدالسلام أحمد- غاندي جوهري)، قصائد شعرية.

واختتم مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن، فعاليات يومه السادس، بعرض مسرحي تحت عنوان (الجمعية الأدبية)، من إعداد وإخراج عبد الجابر حبيب، وتمثيل، فرقة مدرسة المسرح.

(ك.آ/ك)

ANHA