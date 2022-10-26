في يومه الخامس...معرض هركول للكتاب يشهد توقيع مجموعة قصصية وزيارة طالبات من المرحلة الثانوية

يستمر معرض الشهيد هركول للكتاب بفعالياته، التي ستستمر لغاية 29 تشرين الأول الجاري.

وضمن فعاليات اليوم الخامس، شهد المعرض زيارة لطالبات ثانوية النابغة الذبياني، اللواتي حصلن على مجموعة من الكتب المجانية دعماً لهن وتشجيعاً على القراءة والمطالعة.

وضمن فعاليات وبرنامج المعرض، أقيم في قسم دار النشر شلير حفل توقيع مجموعة قصصية حملت عنوان "نهود في شارع هنانو" للكاتب ضياء إسكندر.

وأقيمت كذلك مسابقة ثقافية، طرح فيها على الرواد مجموعة من الأسئلة الثقافية والتاريخية حول ثقافة وتاريخ وأدب المنطقة، ومنح صاحب الإجابة الصحيحة كتاباً مجانياً.

ليختتم المعرض بأمسية شعرية، ألقى فيها الشاعر خالد عمر مجموعة قصائد كردية كلاسيكية.

وانطلق المعرض يوم السبت 22 تشرين الأول الجاري، بمشاركة أكثر من 51 دار نشر سورية وعربية وعالمية، ويضم المعرض 130 ألف كتاب و13 ألف عنوان متنوع وبلغات كثيرة.

ويفتح المعرض أبوابه أمام زواره من الساعة الـ 10.00ولغاية الـساعة الـ 20.00 من كل يوم ، فيما من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لغاية 29 تشرين الأول الجاري.

(خ ع/سـ)

ANHA