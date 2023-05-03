وانطلقت في مدينة كوباني يوم السبت، 29 نيسان/أبريل، فعاليات الأسبوع الأدبي- دورة ملايي جزيري، بمشاركة واسعة من المثقفين، كتاباً وشعراء ومهتمين بالأدب من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

وتناول اليوم الأول والثاني من فعاليات الأسبوع الأدبي هوية وفلسفة ملايي جزيري والهوية الكردية في نتاجاته الأدبية، إضافة إلى قراءات قصصية وشعرية باللغتين العربية والكردية.

وفي اليوم الثالث والرابع، نوقشت في فعاليات الأسبوع الأدبي الرواية، وبشكل خاص الرواية الكردية إضافة إلى قراءات قصصية وشعرية باللغتين العربية والكردية.

وخلال فعاليات اليوم الخامس، ناقش الحضور مستوى النقد وتأثيره على الأدب، في محاضرة ألقاها الباحث أحمد حاج علي الذي جاء ليشارك في فعاليات الأسبوع الأدبي من مدينة منبج.

وقال المحاضر بأن الأدب كائن حي لا يقل عن الكائنات الأخرى في تطورها وازدهارها ومرورها بأوقات من الجمود واللااستقرار.

كما ناقش مفهوم النقد الأدبي، وقال بأن النقد ملازم للأدب ولا ينفك عنه وغير سابق عليه، وقام بتشبيه الأدب بالطفل الذي لا ينفك يقفز يميناً وشمالاً بينما شبه النقد بالوالد الحكيم الذي يعيد الطفل إلى جادة الصواب.

ويرى أحمد حاج علي بأن النقد إعادة رسم وخلق للنص الأدبي من جديد، وقارن بين مصطلحي النقد والانتقاد، بقوله: "النقد يركز على جوانب القوة والضعف في العمل الأدبي وبذلك يسير في طريق البناء، بينما الانتقاد يركز على النقاط السلبية فقط".

وأضاف: "الناقد يقوم بكشف الزائد ومحاولة تقويم النص الأدبي عبر الأفكار التي يطرحها على صاحب النص".

وبعد تقديمه المحاضرة، شارك الحضور بمداخلات حول الموضوع، تركزت حول افتقار المنطقة لنقاد متمكنين ما يسبب فوضى في المجال الأدبي، كما جرت الإشارة إلى مسألة تطور وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لأشخاص لا علاقة لهم بالأدب، وهو أحد أسباب الفوضى التي ربما هناك من يريد إفساد ذائقة الناس من خلالها حتى لا يميزوا بين الجيد والرديء، بحسب تعبيره.

وبعد ذلك، ألقى كل من مظلوم جمو ومحمود مستو قصائد شعرية باللغة الكردية، و فاطمة حميد باللغة العربية.

وتستمر غداً الخميس فعاليات اليوم الأخير من الأسبوع الأدبي بالنقاش حول دور النقد في الارتقاء بالأدب، إضافة إلى قراءة القصص باللغتين الكردية والعربية.

(ج م/ك)

ANHA