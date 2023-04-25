في يوم الشهداء تأكيد على مواصلة دربهم وتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها

بمناسبة يوم الشهداء المصادف لـ 25 من نيسان/إبريل، في شمال وشرق سوريا، أدلت مجالس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة والشهباء وحلب، والطلبة في جامعة كوباني ببيانات منفصلة، استذكروا خلالها شهداء مجزرة قره جوخ وأكدوا على مواصلة دربهم.

حيث أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة بياناً كتابياً في ذكرى القصف الوحشي على منطقة قره جوخ، واستذكر خلاله الشهداء، وندد بالهجوم وعاهده الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

وطالب البيان الشعب الكردستاني باليقظة حيال مخططات دولة الاحتلال التركي، وإعلان النفير العام والتحرك وفق استراتيجية حرب الشعب الثوري، والتسلح بفكر وفلسفة الأمة الديمقراطية.

كما أدلى مجلس عوائل الشهداء في عفرين والشهباء ببيان قرئ باللغة العربية من قبل عضوة المجلس منال شيخو، وباللغة الكردية من قبل المعلم حنيف علو، في مركز ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء.

استذكر البيان شهداء قوات حماية الشعب والمرأة (YPG)و (YPJ)وشهداء مقاومة الكرامة، وعاهد المجلس عبر البيان بالسير على خطاهم.

وأكد أن مجزرة قره جوخ ارتكبتها دولة الاحتلال التركي انتقاماً لمرتزقة داعش، ولضرب المشروع القائم على أخوة الشعوب.

وفي حلب، أدلى مجلس عوائل الشهداء في حلب ببيان، قُرِئ من قِبل الرئيسة المشتركة للمجلس، روشان محمد، بحضور العشرات من أعضاء وعضوات وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

أكد البيان أن "دماء الشهداء الطاهرة أصبحت نبراساً ونهجاً في الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، وعنواناً رئيساً في حرب الشعب الثورية".

مشدداً على مضي شعب شمال وشرق سوريا، وخاصة ذوي الشهداء، على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر، وتحرير كامل الأراضي السورية المحتلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وفي السياق، استذكر طلبة وكادر تدريس جامعة كوباني شهداء قره جوخ، وجددوا عبر بيان شفهي، ألقي أمام مبنى الجامعة من قبل الرئيس المشترك للجامعة، شرفان مسلم، العهد للشهداء بتحقيق أهدافهم.

وندد البيان بالمجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي منذ 6 أعوام، معتبراً إياه انتقاماً لمرتزقة داعش الذين هزموا على يد أبناء المنطقة وفشلوا في تحقيق المخططات التركية.

(كروب/ف)

ANHA