في يوم اللغة الكردية.. حركة الطلبة الديمقراطيين في الحسكة تؤكد وقوفها إلى جانب الكريلا

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الطلبة الديمقراطيين وطلبة جامعة روج آفا في مركز الشهيد هوكر في مدينة الحسكة، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي ضد باشور كردستان، والتهنئة بيوم اللغة الكردية.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الطلبة بهذا الصدد من قبل إدارية حركة الطلبة الديمقراطيين في مدينة الحسكة، إكسانه معو.

وأشار البيان في البداية، إلى أن دولة الاحتلال التركية تستمر في شن هجماتها على مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، وتستخدم كافة الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً.

وأضاف البيان "ليعلم أردوغان أن زاب ومتينا، هم كرامتنا، ونحن كحركة الطلبة الديمقراطيين سنحمي ونحافظ على كرامتنا بكل عزم وإصرار".

ونوه البيان إلى أن دولة الاحتلال التركية لا تحارب الشعب الكردي فقط، بل تحارب كافة شعوب المنطقة وتسعى لتحقيق الأطماع العثمانية "لكن مقاومة الكريلا كسرت كافة هجمات دولة الاحتلال التركية".

وهنأ الطلبة في ختام بيانهم يوم اللغة الكردية "اليوم استطعنا أن نتكلم وندرس باللغة الأم الكردية، بفضل تضحيات الشهداء".

(بـ ر/ك)

ANHA