في يوم البيئة العالمي...ندوة في قامشلو تتناول مواضيع مهمة عن البيئة والتأثيرات عليها

وحضر الندوة أعضاء من هيئة الإدارة المحلية والبيئة وأعضاء بلديات الشعب في مدينة قامشلو إلى جانب عضوات من مكتب المرأة في البلديات .

وخلال الندوة تحدث الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب عن أهمية الحفاظ على البيئة، وقال: "قد بين العالم هذا اليوم كيوم البيئة العالمي للنظر والاهتمام بالبيئة، ولكن في حقيقته يجب أن يكون الاهتمام بالبيئة في كل يوم لأننا نتحدث في الحقيقة عن منزلنا، عن الحياة والتراب والماء والهواء".

وقسمت الندوة إلى جلستين؛ الجلسة الأولى حملت عنوان "البيئة في الحياة اليومية" وقسمت إلى أربعة محاور، المحور الأول بعنوان" لمحة عن الواقع البيئي في مناطقنا الصعوبات والحلول " وناقشته عضوة دائرة البيئة في مقاطعة الحسكة ورفند عبدو.

المحور الثاني حمل عنوان "تحسين البيئة في مدننا" وألقي من قبل الدكتور في العمارة الطينية آزاد علي.

المحور الثالث كان عنوانه "التنوع البيولوجي الزراعي في سوريا"، وألقاه عضو جمعية وارشين للبيئة، وليد عثمان.

المحور الرابع تناول "دور المرأة في حماية البيئة" وألقته عضوة مؤتمر ستار ريحان تمو .

وخلال الجلسة الثانية والتي حملت عنوان " أثر البيئة على حياتنا وحمايتنا"، والتي ضمت أربعة محاور أيضاً، تحدث المحور الأول عن تأثير " تغير المناخ على الإنتاج الزراعي واستراتيجيات التأقلم"، وألقاه عضو جمعية climate action أرمانج محمد سعيد المحمد

والمحور الثاني تطرق إلى "إدارة النفايات الصلبة" وناقشه الناشط في المجال البيئي وعضو فريق clean up rojava التطوعي، بشير علي.

وخلال المحور الثالث والذي تناول تأثير البيئة على الصحة، تطرقت الناشطة البيئية شيرين ولات إلى ضرورة حماية البيئة والاهتمام بنظافتها، في حين ألقى المحور الرابع والأخير عضو جمعية الجدائل الخضراء زيور شيخو والذي أشار إلى السياسات الدولية على البيئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة يوم البيئة العالمي نظمت جمعية الجدائل الخضراء البيئية، اليوم، ندوة حوارية بعنوان "البيئية في المعتقدات الدينية"، إلى جانب فعاليات بيئية أخرى أقيمت في شمال وشرق سوريا في المناسبة ذاتها.

( ك أ/سـ)

ANHA