في يوم العمال.. إيران تعتقل مجموعة من المتقاعدين المحتجين

وتجمعت مجموعات مختلفة من المتقاعدين في إيران، في اليوم العالمي للعمال، للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والأمن الوظيفي، فما كان من رجال الشرطة وقوات الأمن الإيرانية إلا أن هاجمت التجمع واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصًا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تجمعات العمال المنظمة في مدن مثل طهران، وكرج، وكرمنشاه، والشوش، ومشهد، وتبريز، حيث ردد المحتجون شعارات مثل: "يجب استعادة الأمن الوظيفي"، و"ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا" و"حكومة اللصوص، عدو العمال"، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال".

وصادف عيد العمال هذه السنة في إيران في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلًا عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين.

وأشارت البيانات إلى أن تجمعات العمال التي نظمت خلال العام الماضي شهدت اعتقال ما لا يقل عن 37 عاملًا، وشملت الاعتقالات، بحسب وسائل إعلام محلية، نشطاء عماليين، وعمال بلدية وآخرين.

ووفق التقارير أيضًا، فقد حكم القضاء في إيران على 46 ناشطًا عماليًّا بالسجن لمدة 636 شهرًا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملًا للسلطات القضائية والأمن.

الجدير بالذكر أن المتقاعدين الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصف المليون، يطالبون منذ أشهر بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر -الذي يحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري- في حين يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشًا تقاعديًا لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم وترتفع الأسعار بشكل مطرد.

(د ع)