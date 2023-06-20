في وقت ترتكب فيه المجازر في كردستان مسرور البرزاني يلتقي أردوغان

وصل رئيس حكومة باشور (جنوب كردستان) مسرور البرزاني، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، التقى فيها بأردوغان ورئيس الخارجية التركي الجديد ورئيس الاستخبارات الأسبق، هاكان فيدان.

وتأتي هذه الزيارة للبرزاني إلى أنقرة في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة التركية المحتلة وبشكل يومي مناطق مختلفة في جغرافية كردستان، فضلاً عن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الاستخبارات التركية “الميت” ضد الوطنيين والسياسيين الكرد في مناطق باشور كردستان.

واليوم أيضاً استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة على طريق قامشلو – تربه سبيه في روج آفا، كانت تقل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وسائقهما فرات توما، ما أدى لاستشهادهم.

كما تأتي زيارة البرزاني إلى أنقرة، بعد اجتماع يوم أمس الاثنين الذي عقد بين وفد فني تركي من قطاع الطاقة ومسؤولين عراقيين في بغداد دون التوصل إلى تفاهم نهائي حول عودة استئناف صادرات النفط من باشور عبر خط ميناء جيهان التركي.

وعن الاجتماع بين مسرور وأردوغان وهاكان فيدان، قالت وسائل إعلامية إنه جرى مغلقاً، دون معرفة تفاصيله.

(سـ)