في تظاهرات السودان.. إصابة 98 محتجاً ومسؤول أوروبي يدين

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في بيان، اليوم الأربعاء، إصابة 98 شخصاً، جراء الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والضرب بالهراوات.

فيما أعرب دانييل فايس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، عن إدانته للانتهاكات التي تحصل في بعض الحالات بحق المحتجين.

وغرد أمس على حسابه على تويتر، معلقاً على فيديو يظهر عناصر أمنية تأخذ أحد المحتجين المصابين من داخل أحد المستشفيات، كاتباً: "من غير المقبول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان".

وكانت الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى شهدت أمس تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي (2021).

فيما احتشد عشرات الآلاف من المحتجين وسط العاصمة، تنديداً بمشاركة العسكريين في حكم البلاد، ورفعوا شعارات تطالب برفض حكم العسكر والشراكة معه.

(ش ع)