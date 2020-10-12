في تصعيد جديد.. تركيا تعلن إجراء مسح زلزالي شرقي المتوسط

وأوضح الإخطار البحري أن سفينتين أخريين وهما أتامان وجنكيز خان إلى جانب أوروك ريس ستواصل العمل في منطقة تشمل جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، اعتباراً من الاثنين وحتى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ويدور خلاف بين البلدين بشأن مطالب متداخلة بالسيادة على موارد الغاز والنفط في المنطقة، والتقى وزيرا خارجية تركيا واليونان الأسبوع الماضي، واتفقا على إجراء محادثات ثنائية بشأن الخلافات.

ويشار إلى أن تركيا كانت سحبت السفينة أوروك ريس من المياه المتنازع عليها "لإعطاء فرصة للدبلوماسية" قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.

في حين أكد الاتحاد الأوروبي بعد القمة إنه قد يعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستؤدي إلى زيادة توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتصاعد الخلاف في 10 آب/أغسطس الفائت حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، وبلغ التوتر أوجه في أواخر آب/أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية.

(ش ع)