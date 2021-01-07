وبدأ مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بقطع الأشجار في المناطق القريبة من مقاتلي الكريلا، إلى جانب بناء نقاط عسكرية لهم، وفق ما أفادت وكالة روج نيوز.

وبحسب التقارير الواردة للوكالة من المنطقة، فقد بدأ مسلحو الحزب الديمقراطي (PDK) بحملة لقطع الأشجار في منطقة قصري التابعة لجومان وبلدة ورتي في رواندوز التابعة لهولير في جنوب كردستان.

وقالت الوكالة إن المناطق التي يقوم فيها الديمقراطي الكردستاني بقطع الأشجار هي: "زينه ورتي، جبل كوى، سلسلة جبال درب، تل كيله بالقرب من بلدة ورتي، تل ماينسور، تل خانولان، قرية ويلزي بالقرب من بلدة القصر، تل كوليتار والمناطق المحيطة بها".

ونقلت الوكالة معلومات تفيد أن قادة من الديمقراطي الكردستاني طلبوا من سكان المنطقة قطع الأشجار دون أي مراقبة ومساءلة.

وكان جيش الاحتلال التركي قد أقدم في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، على قطع الأشجار في قرى محافظة دهوك التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني جنوب كردستان.

ونقلت وكالة روج نيوز عن مصادر بأن القرى التي يقوم فيها جيش الاحتلال التركي بقطع الأشجار، هي: "دريا داوتيا، كشاني، بس أغا، كاني كِزة، سهل بيشر أغا، الانش، شران شاه، قرى المسيحية، خانتور ومناطق حفتانين".

ويشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتواطأ مع الاحتلال في انتهاج سياسة عدائية حيال الكريلا، ويقوم ببناء قواعد عسكرية جديدة بالقرب منهم، وينقل الأسلحة الثقيلة إلى تلك المناطق، في خطوات تبعث على الاستفزاز.

(س ر)