في ذروة التوترات.. مناورة بحرية إيرانية صينية روسية في المحيط الهندي

ووفق وسائل إعلام إيرانية ووكالات أنباء دولية، بدأت التدريبات البحرية المشتركة لروسيا والصين وإيران اليوم الجمعة في مياه المحيط الهندي، وستستمر 3 أيام.

وبحسب وكالة فرانس برس، أعلنت طهران أن 11 وحدة للقوة البحرية للجيش وثلاث وحدات بحرية من الحرس الثوري تشارك في المناورة، وستشارك ثلاث وحدات من روسيا ووحدتان من البحرية الصينية في التدريبات.

وتقام هذه التدريبات على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع. وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك الدول الثلاث في مناورة بحرية مشتركة، حيث أجرت مناورات بحرية مشتركة أخرى، كان آخرها نهاية عام 2019، في خليج عمان والمحيط الهندي.

من جهته، قال المتحدث باسم المناورة، مصطفى تاج الديني، لوكالة أنباء "مشرق" الإيرانية، إن هذه المناورة المشتركة الثالثة التي تجرى بمشاركة إيران والصين وروسيا وستستمر في المستقبل.

(د ع)