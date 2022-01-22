في ذكراها...مجزرة ترندة وثيقةٌ حيّة لأبشع جرائم الدولة التركية

من بين الركام والدخان المتصاعد في قرية ترندة الملاصقة لمدينة عفرين، صعدَ رفعت ابراهيم بسرعةٍ إلى الطابق الثاني من أحد المباني؛ قادماً من عمله ليرى من بعيد بعض الجثث المطروحة أرضاً أمام منزله الذي منعت قوى الأمن الداخلي أحداً من الاقتراب منه.

في الـ8 من آذار/مارس عام 2018 قصف الاحتلال التركي مركز مدينة عفرين وقرية ترندة، بعد 48 يوماً من بدء تركيا ومرتزقتها عدوانهم الوحشي ضد مقاطعة عفرين بالتزامن مع مقاومة تاريخية أبداها مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة.

لمحت عينا رفعت وهو والدٌ لـ 4 أطفال، ابنه الأكبر حسين وقد تحول جسده إلى كتلةٍ ممزقة بفعل القذائف التي انهمرت على منزلهم، ليستوعب على الفور أن جميع الجثامين على الأرض هي لأطفاله.

يقول رفعت ابراهيم أن صوت ابنه حسين (17 عاماً) وهو الأكبر من بين أخوته، لم تفارق ذهنه عندما كان ينادي "أمي أمي" قبل أن يستسلم للموت، فإلى جوار حسين فقدت حلا 16 عاماً التي قسمت القذائف جسدها إلى كتلتين وفرهاد 10 أعوام لحياتهما في مجزرةٍ مروعة عنوانها "من هنا مرت الدولة التركية".

إلى جانب الشهداء أصيب شقيقهم الأصغر رشيد إبراهيم 6 أعوام؛ بجروحٍ خطيرة في الرأس، إذ وصف الأطباء حالته "بين الحياة والموت" بينما أصيبت والدةُ الأطفال بنفش جمو برضوض في الجسم.

المجزرة على لسان العائلة

عقب 4 أعوامٍ على المجزرة التقت وكالتنا بعائلة رفعت التي تقطن قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء، في منزلٍ مؤلف من غرفة واحدة ومطبخ، ففي برد الشتاء القارص يعمل رفعت وهو في عقده الخامس في أعمالِ حفرٍ شاقة في البلدية، ساعياً لتأمين لقمة العيش ومصاريف علاج ابنه رشيد.

لم يستطع رفعت ابراهيم الذي امتلأت عيناه بالدموع في البداية؛ من التحدث إلى الكاميرا، ووصف المجزرة التي خسر فيها 3 من أطفاله.

لكنه وافق بعد ذلك أن يتحمّل الآلام ويتحدث هو وزوجته بنفش عن ذلك اليوم الذي ارتكبت فيها الدولة التركية مجزرة ترندة.

يتحدث رفعت عن اللحظات التي تلت المجزرة آنذاك قائلاً "عندما أدركت أن القذائف سقطت على منزلي، فقدت وعي على الفور، بعد نصف ساعة وعندما عدتُ إلى رشدي سمعت أخي وابن عمي يقولون كيف بإمكاننا إخبار رفعت بذلك؛ لم يبقى أحدٌ حيّ، غير بنفش، حتى رشيد الصغير فإن حالته حرجة".

مضيفاً "لقد دفنا أبنائنا في مزار الشهيدة آفستا في عفرين، وبعد ذلك بأيام هجّرنا من ديارنا، على تلة قريية من عفرين، نظرت إلى الخلف للمرة الأخيرة إلى منزلي بالتحديد واتذكر المجزرة كان ذلك الموت بعينه".

كما وتسائل رفعت ابراهيم "هل يعقل بأن تهاجم تركيا بهذه الوحشية أمام أنظار العالم مساحة صغيرة بهذا الكم الهائل من الأسلحة والطائرات، الهدف هي الإبادة وليس الاحتلال فقط، لم يسلم أحدٌ من هذه الوحشية".

أمّا والدة الأطفال بنفش جمو فقد أعربت عن حزنها العميق من الحديث عن ذلك اليوم، حيث تشير بنفش أنها وأبنها فرهاد ذهبوا قبل سقوط القذائف بدقائق؛ إلى أحد المحال لشراء بعض الحاجيات، وأن طفلها قد طلب منها أن تشتريَّ له بعضً من البسكويت، لكنها لم تشتري لأن المال قد نفذ منها.

عند العودة إلى المنزل تصف بنفش لحظة سقوط القذائف قائلةً "كنت أحضّر الطعام لأطفالي، فجأة سمعتُ صوتَ قذيفةً آتيةٍ باتجاهنا، وما هي إلّا غمضة عين حتى رأيت المنزل انقلب رأساً على عقب، لقد كان مشهداً مروعاً، صراخُ الأطفال والدخان يتصاعد، لقد رأيت فرهاد وقد قطعت القذيفة رجليّه ويديّه وها لا يزال يناديني ماما ماما"

وتضيف بنفش "كيف سيكون شعور والدة تفقد 3 من أطفالها أمامها، ما الذي عليَّ أن أقوله، فالله حق وأشكي له، لقد بقيَّ ليَ طفلٌ وحيد وهو مصابٌ في رأسه، إننا نعمل على علاجه فهو الأمل الوحيد، لكننا نواجه صعوبة في نقله إلى مدينة حلب كل مرة، فالمصاريف زائدة والتنقل صعب".

هذا وتسبب العدوان التركي والمجموعات المرتزقة بتهجير أكثر من 350 ألف مواطن من ديارهم قسراً عام 2018، في أكبر عملية تهجير منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

(كروب/م)

ANHA