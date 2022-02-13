في ذكراها السنوية الـ 23.. نشاطات وفعاليات مختلفة تنديداً بالمؤامرة الدولية والمطالبة بحرية أوجلان

وشهدت اليوم مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، فعاليات ونشاطات مناهضة ومندّدة بالمؤامرة الدولية، ومن بينها:

PYD تعقد 4 اجتماعات شعبية في ريف كوباني الغربي

حيث عقد حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات ٤ اجتماعات في ٤ قرى مختلقة للمكون العربي في ناحية قنايا بمقاطعة كوباني، وذلك في قرية الجعدة، والقبة، وتل العبر وتل أحمر غربي كوباني.

وتمحورت الاجتماعات حول الوضع السياسي والاجتماعي للمنطقة وبشكل خاص بعد الهجوم الأخير لمرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وتآمرها مع مرتزقة داعش وإيوائهم في المناطق المحتلة, مستنكرة المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وأدت إلى اعتقاله في الـ 15 من شباط عام 1999 موضحين أن القائد أوجلان ليس قائد الشعب الكردي فقط بل هو قائد كافة الشعوب التواقة إلى الحرية لما له من مشروع ديمقراطي ينادي بحرية وحقوق كافة الشعوب والمكونات.

شددت الاجتماعات على ضرورة الالتفاف حول الإدارة الذاتية والوقوف في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته ومرتزقة داعش والوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل حل الأزمة السورية.

بيان من مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في إقليم الفرات

من جانبه أصدر مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في إقليم الفرات بياناً قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات نصرة خليل وذلك أمام مبنى المجلس في مدينة كوباني, جاء فيه:

"15/2/1999 اليوم الذي حيكت فيه المؤامرة ضد القائد أوجلان، هو يوم أسود ومشؤوم في تاريخ شعوب الشرق الأوسط المتعطشة للحرية والديمقراطية والسلام فهو قائد أممي، ويسعى من خلال فكره وفلسفته إلى تحرير كافة شعوب الشرق الأوسط من الظلم والاستعباد، وتهدف هذه المؤامرة إلى قمع الفكر والنهج الديمقراطي الحر، وكتم صوت الشعب المطالب بحق تقرير المصير".

وتابع البيان "في ظل المرحلة المصيرية التي نعيشها اليوم في المنطقة تهدف الدولة التركية إلى فرض العزلة على القائد لقطع العلاقة بينه وبين شعبه، وذلك لمنع وصول توجيهات القائد ومقترحاته لحل الأزمات الخانقة التي تعيشها المنطقة".

شدد البيان "نحن من هنا نؤكد أننا مستمرون في النضال والمقاومة على نهج وفلسفة القائد لبناء مجتمع ديمقراطي حر خالٍ من العنصرية والاضطهاد والاستعباد, ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على رفع العزلة عن القائد أوجلان، وإطلاق سراحه".

بيان حركة المجتمع الديمقراطي في كوباني

في السياق أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً قرئ من قبل العضوة في الحركة ميديا حسن في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني وجاء فيه:

"ندين ونستنكر المؤامرة الدولية التي طالت قائد الإنسانية والعزلة المفروضة عليه في إمرالي التي تخالف جميع المواثيق الإنسانية والعالمية ومن خلالها يستهدف المتآمرون كل مكاسب كردستان ويريدون تدمير الإرادة الحرة للشعب الكردي.

أضاف البيان "الدول المتآمرة استطاعت أسر القائد جسدياً، لكن لم تستطع أسره فكرياً أو كسر إرادته في توجيه الشعوب إلى السبيل الذي ينهي استعبادها واستغلالها، والذي رأى في الدفاع عن الشعوب المظلومة مهمة تاريخية ملقاة على عاتقه".

تابع البيان "المؤامرة التي حيكت منذ 23 عاماً مازالت مستمرة إلى يومنا هذا من قبل القوى المتآمرة نفسها التي شاركت في المؤامرة الدولية ويسعون إلى تدمير الوجود الكردي الحر, على هذا الأساس يتم تقديم أكبر دعم للدولة التركية المعادية للشعب الكردي لإبادة الشعب الكردي واستهداف جميع الحركات التحررية الديمقراطية الثورية في المنطقة، وكان آخرها استهداف مناطق ميديا وشنكال وروجافا، ورفض كل الدعوات للإفراج عن القائد آبو لنيل حريته.

ودعا البيان أحرار العالم والضمير العالمي الحر إلى التكاتف للمطالبة بحرية القائد آبو والوقوف في وجه الدول المتسلطة والطاغية في سبيل نيل حرية الشعوب وتحقيق الأمن والسلام العالمي.

مؤتمر ستار ينصب خيمة اعتصام في كوباني

كما نصب مؤتمر ستار في ناحية شيران شرق مدينة كوباني خيمة اعتصام تحت شعار "حان وقت حرية القائد عبد الله أوجلان" تنديداً بالذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان.

وافتتحت الخيمة بقراءة بيان ألقته إدارية مؤتمر ستار في ناحية شيران سلامة عطي التي استنكرت المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان وأكدت أنها ما تزال مستمرة ضد الشعب الكردي في شخص القائد وأنها بدأت من اتفاقية سايكس بيكو التي أرادوا من خلالها إنهاء وجود كردستان جغرافياً وثقافياً وبكافة السبل, مؤكدة على مواصلة النضال والسير على خطا وفكر وفلسفة القائد حتى تحريره جسدياً.

ويناوب اليوم في الخيمة أعضاء وعضوات المؤسسات في ناحية شيران إلى جانب أهلها، ومن المقرر أن تستمر يومين على التوالي ثم ينضم كل من شارك في الخيمة إلى فعاليات المسيرة المركزية التي ستشهدها مدينة كوباني يوم الـ15 من شباط، وهي الذكرى السنوية الـ 23 لاختطاف القائد أوجلان.

اختتام فعالية خيمة الاعتصام في حلب

في السياق اختتمت فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبها مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي، تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو"، في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود للتنديد بالمؤامرة الدولية

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم أكدت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي, عائشة حسو أن المؤامرة استهدفت المرأة والمجتمع الديمقراطي وإرادة الشعوب وظنت القوى المتآمرة أنه باعتقال القائد أوجلان ستنتهي القضية الكردية, إلا أن القائد استطاع تحويل إيمرالي إلى مكان للعلم والفلسفة وطرح مشروعاً بات شوكة في حلق القوى المتآمرة".

بدورها استنكرت الرئيسة المشتركة لمؤسسة المجتمع المدني, سعاد حسن المؤامرة الدولية ضد قائد الإنسانية أوجلان، الذي ناضل من أجل حرية الشعوب المضطهدة وقضية الشعب الكردي، واستطاع إيصال شعوب الشرق الأوسط إلى الحرية والديمقراطية، من خلال فكره وفلسفته".

من جانبه قال الشيخ عبد الرحمن غزو: "حيكت المؤامرة من قبل القوى الدولية ضد القائد أوجلان الذي جاء بفكرة العيش المشترك لتوحيد الشعوب، ونؤكد أننا مع القائد وسنطالب بحريته الجسدية".

بعدها قرئ البيان الختامي الذي شدد "ندين ونستنكر مؤامرة 15 شباط التي نفذت بحق قائدنا أوجلان، الذي له الفضل في جميع المكاسب والإنجازات التي حققناها, ونستذكر جميع الشهداء الذين تحولوا إلى حلقة من نار حول القائد أوجلان في إطار حملة "حان وقت الحرية".

أكد البيان "نحن ندخل العام الـ 24 من مؤامرة الـ 15 من شباط التي يصفها الشعب الكردي بـ "اليوم الأسود أو التاريخ الأسود، حينما ننظر إليها من الناحية التاريخية، فإن هجمات القوى العالمية على القائد عبد الله أوجلان تعود إلى التسعينيات، لماذا كثفت هذه القوى هجماتها على القائد عبد الله أوجلان بعد هذه العملية، ماذا وراء ستار هذا المخطط.

لقد أظهر القائد أوجلان موقفاً إنسانياً فريداً وتاريخياً للإنسانية على مدار 23 عاماً في ظل ظروف لا يمكن لإرادة بشرية تحملها، لقد أدت هذه المقاومة الملحمية واقتراحات القائد أوجلان إلى إحباط المؤامرة، واستمد شعبنا وحركتنا قوتها من مقاومة قائدنا وموقفه وأيديولوجيته ونموذجه، وناضلت على فلسفته وتحول سجن إيمرالي إلى منارة العلم والمعرفة وأصبحت مفتاح الحل والاستقرار والأمان للقضايا المجتمعية في الشرق الأوسط والعالم برمته".

وفي السنوات الـ 23 الماضية، لم يتم إحباط المؤامرة فحسب، بل أصبحت فلسفة القائد آبو، التي سار عليها شعبنا أكثر وضوحاً وقوةً ، وأصبحت مصدر الثقة التامة بالنصر وتحقيق آمال الشعوب الديمقراطية في السلام والمحبة.

واختتمت فعالية خيمة الاعتصام بترديد شعارات لا حياة بدون القائد، عاشت مقاومة إيمرالي.

(كروب/ف)

ANHA