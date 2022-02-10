في ذكراها السنوية الـ 23.. نشاطات وفعاليات للتعريف بالمؤامرة الدولية والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد

مع حلول الذكرى السنوية الـ 23لاعتقال القائد عبد الله أوجلان بعد مؤامرة دولية في 15 شباط عام 1999، وتحت شعار" حرية القائد آبو مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، نظمت هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان ندوة حوارية شارك فيها العشرات من المحامين والمثقفين ووجهاء العشائر، وذلك في صالة الشهيدة آخين ولات في مقاطعة الشهباء.

الندوة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعد تشكيل الديوان من قبل أعضاء الهيئة في إقليم عفرين ومدينة حلب، وهم كل من المحامي جبرائيل مصطفى، والمحامية روشين علي، والمحامي محمد امين.

وخلالها عرّف المحامي محمد أمين بأهداف الهيئة المتمثلة بالدفاع عن القائد والمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية له، بعد تواطؤ المنظمات التي تدعي أنها إنسانية وحقوقية في القيام بواجبها.

من ثم افتتحت المحامية روشين علي المحور الأول الذي حمل اسم "حياة القائد ونضاله"، حيث تحدثت عن طفولة القائد آبو، وتحليله للأمور، ورفض تعلم اللغة التركية في المدرسة، وتأثره في مرحلة الجامعة باليساريين الأتراك، وبدء رحلة النضال عبر إعلانه قيام حزب العمال الكردستاني ورفضه للاستعمار التركي على كردستان، مررواً بقدومه إلى سوريا وبداية تشكيل كوادر الحزب، وصولاً إلى رفضه انجرار سوريا إلى حرب ضد تركيا وسفره إلى أوروبا ووقوعه بيد الاستخبارات التركية في كينيا.

أما في المحور الثاني الذي حمل اسم "مدى شرعية المحاكم التركية في محاكمة القائد عبد الله أوجلان والعزلة المفروضة عليه"، فقرأته أيضاً المحامية روشين، التي تحدثت فيه، بعد الاختطاف عن ممارسات سلطات الاحتلال التركي، وفرض عزلة خانقة على القائد ومنعه من اللقاء بموكليه وحتى عائلته وسجنه في جزيرة إمرالي.

وتحدثت عن الأحكام والأعراف الدولية التي تمنع دولة الاحتلال من ممارسة سياسات هادفة إلى عزل القائد عن شعبه.

المشاركون بدورهم تحدثوا عن تخاذل المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة CPT، لعدم قيامها بواجبها اتجاه القائد آبو، كما شددوا على ضرورة إخراج حزب العمال الكردستاني من قوائم الإرهاب.

واختتمت الندوة بجملة من القرارات وهي:

1-الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بصفته، تفعيل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمفوضية السامية لحقوق الانسان للتحقيق الفوري في أوضاع القائد في سجن إمرالي ومعالجتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللا نسانية والتي وقعت تركيا وصدقت عليها 1998.

2-العمل على إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، لأن حزب العمال الكردستاني هو القائد والقائد هو الحزب. ولأن تركيا تستخدم بقاء الحزب العمال في قائمة الإرهاب أكبر حجة لها أمام المجتمع الدولي في عدم إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.

3-تقديم طلب باسم هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان إلى الأمين العام للأمم المتحدة بصفته، واستخدام كافة سلطاته من أجل الإفراج الفوري عن القائد.

الطبقة

وفي الطبقة، انطلقت تظاهرة بدعوة من اتحاد المرأة الشابة، شارك فيها المئات من الأهالي وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة والأحزاب السياسية والمجالس العسكرية وعضوات اتحاد المرأة الشابة في الطبقة والرقة ومنبج ودير الزور، وبدأت من الحي الأول صوب المركز الثقافي وسط مدينة الطبقة، وحمل المتظاهرون خلالها يافطات تنادي بحرية القائد، ومرددين شعارات تستنكر المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان.

ولدى الوصول إلى المركز الثقافي، قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة آفستا خابور، بياناً إلى الرأي العام جاء في نصه:

"بفكر القائد عبد الله أوجلان وفلسفته سنقضي على النظام الرأسمالي والدول المهيمنة وطرد الاحتلال التركي وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان من سجون الفاشية التركية".

وأضاف البيان "باسم اتحاد المرأة الشابة في المناطق المحررة، ندين ونستنكر هذه المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط عام 1999، والتي كانت أمام مرأى ومسمع العالم أجمع وباتفاق مع جميع الدول الفاشية والرأسمالية".

أشار البيان إلى أن "المؤامرة الدولية استهدفت إرادة الشعب الذي رأى في فلسفة القائد عبد الله أوجلان حريته، ونضال القائد أوجلان جعل الدول الرأسمالية تسرع إلى القيام بتنفيذ مؤامرة ضده، ولكنها لم تحقق أهدافها، لأن الشعب ذاق طعم الحرية ورأى في فلسفته الخلاص، ولذلك نضالنا سيستمر من أجل حرية قائدنا".

وأكد البيان بأنهم سيبقون على طريق المفكر والفيلسوف قائد الإنسانية عبد الله أوجلان.

وطالب البيان في ختامه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بالإفراج عن قائد الإنسانية القائد عبد الله أوجلان، وإيقاف الدولة التركية التي لا تعي ماهي حقوق الانسان بفرض أشد العقوبات في حقها وإطلاق سراح القائد".

كري سبي

استعرض مجلس مقاطعة كري سبي خيوط المؤامرة الدولية التي أفضت إلى اعتقال القائد عبد الله أوجلان مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 23 لها، وذلك من خلال عرض سنفزيوني، وشرح عنها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تم عرض سنفزيون عن المؤامرة التي شاركت في التخطيط لها عدة دول وعلى رأسها السلطات التركية في تلك الفترة حتى اعتقال القائد عبد الله أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي.

تلاه شرح مرتجل للمراحل الحياتية والنضالية والظروف السياسية التي مر بها القائد من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة صبري نبو.

حيث بيّن نبو أن القائد انطلق ثورياً في بدايته من خلال الأسرة والقرية ليغيّر الكثير من المفاهيم السائدة التي عملت السلطات التركية على ترسيخها بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن مفهومه كان نزع المفاهيم الاستعمارية والعمل على استرجاع العادات والتقاليد الأصيلة المبنية على التآخي والأصالة والتنوع الثقافي بين كافة شعوب المنطقة.

وأكد صبري أن له الفضل في بداية النهوض بالتحرر الفكري من خلال بعث حركة التحرر الكردستانية التي أسسها مع رفاقه بعد سنوات من النضال والتضحيات التي استشهد في سبيلها عدد من رفاق دربه.

وأشار إلى أن فكر الدول المتسلطة وعلى رأسها الدولة التركية تقاطعت على ضرورة وأد حركة التحرر الكردستانية، لما لها من تأثيرات تهدد كياناتها السلطوية، مما دعاها لحياكة خيوط المؤامرة حتى أفضت إلى اعتقاله في الـ 15 من شباط عام 1999.

هذا ونظم مجلس مقاطعة كري سبي عرضاً وشرحاً مماثلاً في بلدة الهيشة صباح اليوم، ومن المقرر أن يشرح عن المؤامرة الدولية ضد القائد في كل من مخيم مهجري كري سبي وبلدة الجرن في الـ 12 من الشهر الجاري.

(كروب /سـ)

ANHA