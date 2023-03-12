في ذكراها الـ19.. محاضرة عن مجزرة قامشلو وما أعقبها

وشاركت في المحاضرة التي عقدت في مسرح مركز الثقافة والفن بالطبقة، وألقيت من قبل عضو الهيئة التنفيذية لحزب سوريا المستقبل صلاح إبراهيم، العشرات من المعلمين ومعلمات المدينة,

وقال إبراهيم "مضى 19 عاماً على المجزرة التي تحولت لانتفاضة عام 2004 في مدينة قامشلو، وانتشرت وشملت كافة مناطق روج آفا وحلب ودمشق، وصولاً إلى الدول الأوروبية".

وأَضاف "أن هذا الانتفاضة جاءت رداً على السياسات القمعية والسلوكيات اللاشرعية واللاقانونية من قبل حكومة دمشق على مدى عقود من الزمن، والتي مورست بحق الكرد والشعوب الأخرى في سوريا من خلال ممارسته أبشع أساليب القمع بغية تمرير مشاريعه القوموية والعنصرية".

مبيناً "وقعت هذه المجزرة في ملعب كرة القدم من خلال تطاول الطرف الضيف على الرموز الكردية وقاداتها بإطلاق الألفاظ السيئة، الأمر الذي أدى وقوع شجار بين مشجعي الطرفين، وتدخل الحكومة السورية بالانحياز الى جانب الطرف الضيف، وإطلاقها للرصاص على الشباب الكرد، مما أدى استشهاد العديد منهم".

واعتبر صلاح إبراهيم انتفاضة قامشلو الشرارة الأولى للثورة ضد النظام القمعي في سوريا، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من كل ما حصل أثبت أهالي قامشلو، بسالتهم وصمودهم في مواجهة سياسات حكومة دمشق الرامية إلى بث الفتنة بين مكونات المنطقة.

وعاهد في ختام المحاضرة على "متابعة درب الشهداء حتى تحقيق النصر والحرية، والاعتراف بحقوق الشعوب المضطهدة، وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية، ودحر الأنظمة الاستبدادية والقمعية".

(س ك/أ)

ANAH