في ذكراها الـ 61.. HDP: مجزرة سينما عامودا تم التخطيط لها بناءً على حسابات قذرة

أصدر نائب الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي ومسؤول هيئة اللغة والثقافة والفن والتعليم في الحزب، سالم كابلان، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة سينما عامودا، نقلته وكالة فرات للأنباء، جاء فيه:

"على الرغم من مرور السنوات، لا يمكن نسيان الألم والمعاناة التي سببها حريق سينما عامودا، في الذكرى الـ 61 لمجزرة سينما عامودا، نستذكر أولئك الأطفال الذين فقدوا حياتهم نتيجة تلك المجزرة بكل تقدير واحترام. كما ندعو لهم بالرحمة، لن ننسى تلك المجزرة، نار سينما عامودا لم تنطفئ منذ 61 عاماً، ولا زالت تتأجج في قلوبنا".

وأضاف البيان: "لقد مرّ 61 عاماً على مجزرة سينما عامودا، ففي الـ 13 من تشرين الثاني عام 1960، حدثت مجزرة مخطط لها في عامودا، حيث تم إحراق سينما شهرزاد، هذه المجزرة أصبحت مأساة في أذهان الشعب الكردي، كيوم أسود".

ونوّه البيان إلى "أن مجزرة سينما عامودا تم التخطيط لها بناءً على حسابات قذرة، المسؤولون في النظام البعثي ولكي يشاهد الأطفال فيلم "جريمة في منتصف الليل" أجبروهم على الذهاب إلى السينما، صالة السينما التي كانت تتسع لـ 200 شخصاً، جمع مسؤولو الصالة 500 طفل فيها، وبعد أن نشب حريق في الصالة، أغلق جنود النظام باب السينما ولم يسمحوا للأطفال بالخروج من جهة ولم يسمحوا للأهالي بإخماد النيران من جهة أخرى، وعلى إثر ذلك احترق 283 طفلاً تراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وأربعة عشر عاماً".

وأكد البيان أن "المجزرة تدل على الذهنية القذرة والوجه الأسود لنظام البعث، لقد مر61 عاماً على تلك المجزرة، دون الكشف عن السبب وعن مرتكبي هذه الجريمة السوداء، وإجراء تحقيق جدي بشأنها، لم يدفع أحد ثمن هذه المجزرة، بالإضافة إلى أن النظام السوري لم يسمح لأهالي عامودا بإحياء ذكرى هذه المأساة لسنوات".

وأشار البيان إلى "أن مجزرة سينما عامودا كانت دلالة على سياسة عداء النظام البعثي لأطفال الكرد والشعب الكردي في روج آفا، الذهنية التي استولت على كافة الحقوق الأساسية لأطفال الكرد، وتركت أطفال الكرد بدون هوية وهجّرتهم من مناطقهم وديارهم، حيث كشفت عن عدائها في تلك المجزرة، وأضافت صفحة سوداء جديدة إلى صفحات تاريخ الإنسانية".

(ف)