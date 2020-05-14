افتُتحت إذاعة صوت خابورFM قبل 6 أعوام لنقل الواقع المعاش في منطقة الحسكة وريفها، عبر برامجها التي تُعدّ من خلال شبكة من المراسلين المحليين.

وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي عانتها في بداياتها، من قطعٍ للبث وتشويش لعدة مرات من قبل الاحتلال التركي, إلا أنها استمرت، ولا زالت تقدم برامجها بنجاح في هذا الوقت، لتكون صوتاً لإخوة الشعوب في مدينة الحسكة ونواحيها.

عضوة ومقدمة البرامج في إذاعة خابور FM بيريتان خالد، هنأت الذكرى السنوية الـ6 لانطلاقة إذاعة خابورFM على جميع الإعلاميين الذين استشهدوا في السعي نحو طريق الحرية.

وأوضحت بيريتان أن افتتاح الإذاعة جاء لتعريف أهالي منطقة خابور بثقافة مكوناتها، وإيصال صوت الحق، وإظهار المعنى الحقيقي لإخوة الشعوب في المنطقة، في سعيها إلى بناء مجتمع ديمقراطي.

الإذاعة التي استمرت بالعمل رغم المعوقات، استقبلت بعد احتلال الدولة التركية مدينة سري كانيه, أعضاء راديو "واشوكاني" التي كانت تُبث من سري كانيه، لتستكمل بثها عبر الانترنت، بالإضافة إلى عمل مراسلي الراديو في الحسكة.

وقالت بيريتان خالد "لا تزال إذاعة واشوكاني مستمرة بعملها على أكمل وجه بعد شن الدولة التركية هجماتها على مقرها في مدينة سري كانيه".

ولفتت بيريتان خالد، أنهم يوصلون صوت كافة المكونات إلى الجهات المعنية وكافة أنحاء العالم، من خلال البث عبر الانترنت دون تفرقة أو تمييز، وأردفت "بالمقابل هناك إعلام يحاول النيل من هذه الإنجازات، والقضاء على مكتسبات روج آفا وإفشال الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية التي نعيش في ظلها".

وأكدت بيريتان خالد, أنهم استطاعوا خلال فترة قصيرة اكتساب ثقة ومحبة الأهالي, وعملوا بكافة الوسائل "الصوت, الصورة والفيديو", على إيصال صوت إخوة الشعوب ومفهوم الأمة الديمقراطية إلى كافة المنطقة، وتعريف الناس أكثر بالإدارة الذاتية.

وفي ختام حديثها تمنت بيريتان خالد، أن يكونوا منبراً لكافة مكونات المنطقة ورمزاً لنشر ثقافة شعوبها.

(ج إ/هـ ن)

ANHA