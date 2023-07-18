في ذكرى ثورة 19 تموز  فعالية ثقافية وفنية لاتحاد المرأة الشابة في الطبقة

وحضر الفعالية العشرات من الأهالي وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات النسوية والشبابية.

وبدأت الفعالية بالترحيب بالحضور من قبل الناطقة باسم مجلس شباب حزب سوريا المستقبل شذى العلي، ودعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء كلمة من قبل إدارية اتحاد المرأة الشابة في الطبقة آية سليمان قالت فيها، "نحن اليوم نجتمع لنهنئ ونبارك بيوم ثقافي فني بذكرى ثورة الـ19من تموز، ثورة المرأة، ونبارك للقائد عبد الله أوجلان قائد الشعوب الإنسانية على دخولنا السنة الـ 12من الثورة".

وأضافت " يشهد العالم أن المرأة لعبت دوراً كبيراً في ثورة 19 تموز، وأثبتت أن المرأة هي الركيزة الأساسية في المجتمع. وفي مشروع الأمة الديمقراطية وثورة روج آفا أصبحت نور الحرية للعالم أجمع وبعثت الأمل للشعوب وحققت التكاتف وتطبيق مشروع أخوة الشعوب"

وفي ختام كلمتها أكدت آية سليمان على ضرورة تعزيز التنظيم وتصعيد النضال.

تلاها تقديم فقرات مسرحية وشعرية من قبل كل من "فرقة منبج للعرض المسرحي ،فرقة زنوبيا من مركز الهلال الذهبي للعرض المسرحي، والشاعرة مريم الشريف من الطبقة، والشاعرة بشرى منصور من الطبقة".

وتخلل الفعالية معرض لصور وكتب القائد عبد الله أوجلان ومعرض للوحات رسامين من مركز الثقافة والفن في الطبقة .

وفي الختام عقد الحضور حلقات الدبكة احتفالاً بثورة الـ19من تموز.

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ANHA