في ذكرى ثورة 19 تموز حفلة فنية لعوائل الشهداء في قامشلو

نظمت اليوم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو وهيئة الثقافة، حفلة فنية خاصة لعوائل الشهداء، وذلك احتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لثورة ١٩ تموز في شمال وشرق سوريا، وذلك في حديقة ١٩ تموز في مدينة قامشلو.

بدأ الاحتفال بدقيقة صمت، تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو القاها الإداري كيفو عثمان هنأ فيها جميع عوائل الشهداء بمناسبة ثورة 19 تموز، كما استذكرت شهداء مقاومة 14 تموز.

كما شكر عثمان جميع من ساهم في تنظيم هذه الفعالية الخاصة لذوي الشهداء.

واستمرت الفعالية بتقديم فقرات فنية قدمها الفنان دانيش بوطان، بالإضافة وصلة عزف على الربابة قدمها العازف طلب الناظر من المركز الثقافي لناحية تل براك. بالإضافة إلى وصلات غنائية قدمها الفنان العربي طارق الحسين من المركز الثقافي لناحية تل حميس. كما تضمنت الاحتفالية عرض سنفزيون عن الشهداء.

(ك.آ/ك)

ANHA