في ذكرى تحريرها.. أهالي تل حميس يشيدون بجهود الإدارة الذاتية لتطوير الناحية

تمكنت وحدات حماية الشعب والمرأة من تحرير ناحية تل حميس من مرتزقة داعش ، في 27 شباط 2015، رافقها عملية تمشيط للناحية وريفها للقضاء على خلايا المرتزقة الفارّين، وتنظيف المدينة من الألغام، من أجل سلامة الأهالي وعودتهم إلى ديارهم، بعد فترة دامت 3 أعوام.

وكان داعش يحارب كل من يُخالف آرائه ومعتقداته الشاذة، وعُرف آنذاك بقطع الرؤوس، وحاول أثناء سيطرته على ناحية تل حميس وغيرها من المناطق التي سيطر عليها في شمال وشرق سوريا، أن يمارس الجانب الأيديولوجي المتطرف، وزرعه بين شعب المنطقة وبشكل خاص الفئة الشابة.

ولم يتسنَ له نشر فكره، بسبب فقدانه لمساحات شاسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها عام 2017 على يد وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، لتأتي هزيمته من جغرافية شمال وشرق سوريا عام 2018 في آخر معاقله في مدينة الباغوز التابعة لريف دير الزور.

كما لعبت العشائر العربية دورًا بارزًا في توجيه أبنائهم إلى الدفاع عن أرضهم، حيث قدّمت المئات من أبنائها للشهادة بعد انضمامهم إلى وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، ولا زالت مستعدة لتقديم المزيد، في سبيل طرد المحتل التركي من أراضيهم المحتلة، وهذه العشائر هي "الطفيحيين والشرابيين وشمر والمعامرة وبني سبعة والجوالة وراشد والغنامة"

وبعد مرور 6 أعوام على تحرير ناحية تل حميس، ينعم سكانها بالأمن والاستقرار في ظل الإدارة الذاتية، حيث شهدت الحياة في الناحية تطورات مهمة.

'أهالي تل حميس: هناك تطورات ملحوظة خلال 6 أعوام'

التقت وكالتنا عددًا من أهالي ناحية تل حميس، الذين بيّنوا أن الناحية وريفها وصلت إلى مرحلة ملحوظة من التطور بعد التحرير.

محمد عبد الرحمن أكد "أن الناحية شهدت تطورات على كافة الصعد، من توفير المياه وفتح الطرق وإعادة الأعمار، وتأمين الوظائف، وسبل العيش، والتعليم، وحتى في مجال النقل والأسواق التجارية".

وذكر عبد الرحمن أنهم كانوا مُهجّرين أثناء سيطرة "الفصائل الإرهابية على الناحية، وموزعين في كافة أنحاء محافظة الحسكة، و قوات سوريا الديمقراطية هي التي أعادت الاستقرار إلى المنطقة، وحققت لها التقدم المادي والثقافي"، وأكد أن أبناء المنطقة هم من دحروا الفصائل الإرهابية وفي مقدمتها داعش".

'مؤسسات الإدارة الذاتية ساهمت في تخليص الشعب من معاناة حقيقية'

وفي السياق نفسه، أكد أحمد عبد الفتاح، أحد أبناء تل حميس، "أن تل حميس حُرّرت في 27 شباط عام 2015 من مرتزقة داعش على يد وحدات حماية الشعب والمرأة، وتخلصت من ثوبها الأسود، ولبست ثوبًا ناصع البياض".

ولفت عبد الفتاح إلى أن الإدارة الذاتية بدأت بعد التحرير بنشر المؤسسات في المنطقة، حيث ساعدتنا على التخلص من المركزية، التي كانت تسيطر على جميع الأمور" فعندما كنا نحتاج إلى تسيير معاملة ما، نضطر للذهاب إلى مركز محافظة الحسكة، أما الآن، وبفضل الإدارة الذاتية ونظام الرئاسة المشتركة في المدن والنواحي والبلدات، نستطيع تسيير أي معاملة نحتاجها بالذهاب إلى مؤسسات الإدارة الذاتية في تل حميس".

وأشار عبد الفتاح إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تعاني منها الإدارة الذاتية، وهي عرقلة الدول الإقليمية للمشروع الديمقراطي، "وبشكل خاص العدو التركي"، وشكر عبد الفتاح قوات سوريا الديمقراطية المرابطة على جبهات القتال، وأمهات الشهداء اللواتي ضحين بفلذات أكبادهن لننعم بالأمن والأمان.

ومن جانبه أوضح محمود أحمد علي، أحد أصحاب المحال التجارية، "بفضل جهود وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وصلنا إلى هذه المرحلة من التطور، وبيّن "أن الناحية تشهد فترة من الازدهار في ظل الإدارة الذاتية".

'العديد من المشاريع الخدمية نفذت خلال 6 أعوام بعد التحرير'

وبدوره، نوّه علاء الغنام، الإداري في لجنة الخدمات في بلدية الشعب في ناحية تل حميس "بعد تحرير ناحية تل حميس بفترة وجيزة تم تأسيس بلدية الشعب في الناحية، وانضم إليها العشرات من أبناء المنطقة للعمل فيها بشكل طوعي، لخدمة الأهالي على مبدأ الإدارة الذاتية".

وأكد الغنام "بعد 6 أعوام من التحرير قامت البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع التي تخدم شعب المنطقة، كـ "الصرف الصحي، وإنشاء الجسور والعبّارات، وشق وترميم الطرق، وتوفير المياه، وغيرها الكثير من المشاريع الخدمية".

ANHA