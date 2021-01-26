في ذكرى تحرير كوباني.. حزب الاتحاد الديمقراطي: ماضون في المقاومة

وأصدر حزب الاتحاد الديمقراطي بيانًا في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني بحضور العشرات من الأعضاء والقياديين في الحزب وشخصيات من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وعدد من أطفال الشهداء.

وقرأ عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو، البيان باللغتين الكردية والعربية، وجاء فيه:

"في عام 2011 بدأت الثورة السورية، ومع بدايتها حاولت القوى المهيمنة زرع أذرعها في المنطقة عبر ضعاف النفوس والمرتزقة لتحقيق مصالحها في سوريا والمنطقة عامة، وكذلك رسم خريطة المستقبل وفقًا لتلك المصالح، حيث كان التدخل التركي واضحًا منذ البداية، وكان هدفه الأساسي هو ضرب الحلم الكردي في تحقيق حريته أولًا، ثم جميع المكونات الأخرى أيضًا، فقامت بجميع المحاولات لكنها فشلت في ذلك.

وفي عام 2014 ووفق سيناريو مشبوه ومخطط متفق عليه بين عدة قوى وجهت بوصلة مجاميع داعش الإرهابية نحو كوباني، وذلك بعد أن بسطت سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، إضافة إلى حصولها على كميات هائلة من الأسلحة المتطورة، وكانت توقعاتها وتوقعات معظم المراقبين والمحللين هو أن يسيطروا على كوباني خلال 24 ساعة، ولكن كوباني قاومت وسطرت ملاحم بطولية بدماء أبنائها، وفتحت صفحة جديدة في تاريخ المقاومة لم يكن يتوقعها أحد.

في مثل هذا اليوم من عام 2014، حين كان جميع العيون متوجهة إلى كوباني ومنقسمة إلى قسمين بين من كان يريد أن يعم السواد المنطقة برمته، ومن كان يدعو إلى انتصار المقاتلين والمقاتلات الكرديات اللواتي أصبحن رمزًا للمقاومة، وحجر الأساس لبناء مشروع الأمة الديمقراطية التي جمعت شمل جميع المكونات السورية، وكذلك أصبحت مركزًا لتجمّع محبي الإنسانية من كافة أرجاء العالم، لتجعل من كوباني رمزًا إنسانيًّا عالميًّا.

وكذلك كانت مقاومة كوباني مثالًا فريدًا في تاريخ البشرية، فأبناء وبنات كوباني قاوموا بصدورهم العارية أشرس الهجمات الوحشية، وأعلنوا ميلاد الشخصية المناضلة والمقاومة، وبنضالهم واصلو ملاحقتهم للقوى الظلامية، حيث حرروا كري سبي وصرين ومنبج والطبقة والرقة ودير الزور والباغوز، وفي مثل هذا اليوم أعلن المقاتلون والمقاتلات انتصارهم على داعش، وقلبوا حساباتهم رأسًا على عقب، حيث خطوا الخطوة الأولى نحو إنهاء القوى الظلامية المتمثلة بداعش الظاهري والمخفي، وكان ذلك نتيجة حتمية للعطاء والتضحيات التي قدموها، واستشهاد المئات من خيرة أبناء وبنات هذا الشعب، وكذلك الأمميين الذين قدموا إلى كوباني من كافة أرجاء العالم، إلى جانب ذلك كان لمساندة قوات التحالف الدولي لقوات حماية الشعب والمرأة الدور البارز في هذا الانتصار، وكذلك قوات البيشمركة التي قدمت إلى كوباني بمئة وخمسين عنصرًا كقوة أسناد، وبهذه الخطوة خطوا الخطوة الأولى نحو تحقيق الوحدة الكردية التي يتمناها كل كردي شريف.

كذلك نحن بصدد الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات، التي لعبت بدورها دورًا فعالًا في تنظيم المجتمع وتقديم الخدمات اللازمة في أحلك الظروف، وكذلك كانت الأساس في دعم ومساندة المقاومة التاريخية في كوباني.

عند سقوط داعش على يد أبناء كوباني تعهد زعميهم الحقيقي بأخذ ثأرهم والسير على خطاهم، بعد سقوط كافة الأوراق التي كانت بيدهم، وكذلك عدم استطاعة من وكلهم لتحقيق أطماعه، كشف أردوغان عن وجهه الحقيقي وأزال القناع وأعطى الفرمان لمجزرة كوباني التي ارتكبها أزلامه، والتي كانت نتيجتها خطف مئات الأرواح البريئة، وذلك أيضًا لم يشفِ غليل أردوغان، فبدأ بمهاجمة الأراضي السورية بنفسه بدءًا من جرابلس وفق عرض مسرحي هزيل وانتهاء بعفرين وكري سبي وسري كانية.

وذلك على مرأى ومسمع جميع القوى الدولية وفي مقدمتها روسيا والحكومة السورية، اللتان أصبحتا شريكتين، بصمتهما، في المخططات التي تستهدف اقتطاع المزيد من الأراضي السورية والهجمات التي مازالت مستمرة.

نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات نعاهد شعوبنا في شمال وشرق سوريا خاصةً، وسوريا عامةً، على أننا سوف نصعّد من نضالنا، ولن ندخر جهدًا حتى نصل إلى تحرير كل شبر من الأراضي السورية، وفي هاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا نبارك عوائل الشهداء، والسائرين على دربهم، والمقاومين في خنادق الشرف، وكذلك جميع الوطنيين، بالذكرى السادسة لتطهير كوباني من رجس الإرهاب، وكذلك الذكرى السابعة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات.

(س ع/ج)

ANHA