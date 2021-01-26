في ذكرى تحرير كوباني.. اتحاد مثقفي روج آفا يستذكر شهداء مقاومتها

وزار عدد من أعضاء اتحاد مثقفي روج آفا، حاملين معهم باقة ورد وصور الشهداء، مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني، وذلك في الذكرى السنوية السادسة لتحرير المدينة من مرتزقة داعش، بغية استذكار شهداء مقاومتها وتقديرًا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عنها.

وعند الوصول إلى المزار استُقبل الوفد الزائر من قبل أعضاء وإداريين في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، ثم توجهوا نحو أضرحة الشهداء، ليضعوا باقة الورد على أحد الأضرحة.

ويشار إلى أن وحدات حماية الشعب والمرأة تمكنت في الـ 26 من كانون الثاني/ يناير عام 2015 من تحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش بعد 134 يومًا من المعارك الشرسة.

(م ع/ج)

ANHA