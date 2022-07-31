واصدر تحالف ندى النسائي (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بياناً بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه.

البيان تطرق بداية على الحروب والصراعات الدامية التي يشهدها العالم وتأثيرها المدمر على المجتمعات وبشكل خاص على شريحة النساء.

وأضاف: "إلا إنه، ومن رحم الفوضى ومن قلب المعاناة، انبثقت حركات تحررية نسائية استطاعت نقل النساء من الدرك الأسفل وإعادتهن إلى دروب مسيرة نضال تحرر المرأة، واستطعن أن يتقدمن خطوات إلى الأمام ويضفن قيماً جديدةً إلى الموروث التحرري التاريخي لكل النساء. إذ تم تشكيل وحدات حماية المرأة في شمال شرق سوريا، فحملت النساء السلاح لحماية أنفسهن ومجتمعاتهن، وكان لهن دور فعال في دحر تنظيم داعش الإرهابي وتحرير آلاف الإيزيديات اللواتي تم سبيهن وبيعهن على يد هذا التنظيم المتطرف، وكما تم تفعيل دور النساء في عشرات التنظيمات النسوية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليقمن بتمكين النساء والنهوض بهن للوصول إلى الوضع الاجتماعي اللائق بالنساء ضمن مجتمعاتهن".

ونوه البيان إلى أن نضال المرأة ومقاومتها وسعيها في سبيل تضمين حقوقها واستعادة حرياتها في ظل هذه الظروف، إنما يواجه المزيد من العنف والرفض والضغط من قبل مجتمعات هيمَنَت عليها المؤسسة الأبوية والفكر الذكوري الاستبدادي الرافض للتخلي عن مكتسبات تاريخية حصل عليها على مر آلاف السنوات، فسلبها وامتلكها وعَدّها من حقوقه. ومن هنا كان المزيد من العنف على النساء. فالدولة التركية تقوم بانتهاكات سافرة لكل العهود والمواثيق الدولية، وتنتهك سيادة دول الجوار بالقصف والاحتلال على المناطق الآمنة والآهلة بالناس العزّل، وتستهدف النساء السياسيات والعسكريات والإداريات في شمال شرق سوريا بشكل ممنهج ومدروس، لبث الرعب في نفوس كل النساء، ولإجبارهن على التخلي عن حلمهن في الحرية وتضمين حقوقهن".

وأضاف "وبجانب الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية بشكل يومي، وحركة طالبان التي تنتزع كل يوم جزءا من روح المرأة وكيانها عبر قرارات ظالمة هدفها الأساسي تحجيم المرأة وخنقها وإلغاء أي دور اجتماعي لها، وكذلك السلطات الإقليمية التي تضغط على النساء بصورة خاصة وممنهجة مثلما الحال في المغرب والصحراء الغربية وإيران وتركيا".

ودعا تحالف ندى في ختام بيانه نساء العالم لتعزيز التواصل والعمل المشترك بين الاتحادات النسائية في العالم: "إننا في "تحالف ندى" الذي يجمع نساء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ نبارك لأنفسنا وإياكم الذكرى السنوية لتأسيس تحالفنا هذا، فإننا نوجه نداءنا إلى كافة النساء بضرورة توحيد جهودهنا النسوية وتعزيز التشبيك والعمل المشترك فيما بيننا، وبتقديم الدعم والمساندة لكل الحركات التحررية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم كله، للمضي قدما على درب مسيرة تحرر المرأة حتى تحقيقها وتتويجها ببناء مجتمع السلام والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية والفعلية.

يذكر أن التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ندى)، قد انبثق عن المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في يومي الـ 30-31 تموز/ يوليو 2021 تحت شعار "بالوحدة النسائية سنحقق الثورة الديمقراطية".