في ذكرى تأسيسه.. حزب سوريا المستقبل يطالب بخروج الاحتلال التركي من البلاد

تجمّع العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل، وممثلين عن الأحزاب السياسية في المقاطعة، في مركز الحزب الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الحزب.

وقرأ البيان رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين- الشهباء، محمد بيرم.

أكد البيان "أن حزبنا وممثليه قدموا تضحيات جسام لإكمال المشروع الديمقراطي وهدفه الأساسي والنبيل هو انتشال السوريين من الضياع والانقسام وأنه لم ينفرد بقومية واحدة أو لسان واحد بل جمع كل القوميات والألسن وأصبح قضية الشعوب جميعاً كما أن حزبنا تأسس ليدافع عن مصير كل سوري ويحمي ثقافته ومعتقده ووجوده ووحد الصفوف والدفاع عن كافة الأراضي السورية".

وأضاف: "إن حزبنا شجع المرأة السورية على المشاركة في اتخاذ القرارات لأنها عماد المجتمع، والتي تقدمت بشكل كبير وعبرت عن وجودها في كل الساحات وهي تخطو خطوات جريئة في الدفاع عن الأرض حاملة السلاح، هذا ما جعل بعض الانتهازيين والقتلة الانتقام من المرأة بشخص الشهيدة الأمين العام للحزب هفرين خلف والتي كانت تدعو دائماً إلى السلام".

وشدد البيان "إننا نعطي رسالة للقاصي والداني بأن حزبنا لم يتأسس إلا للملمة شتات السوريين والنظر إلى تطلعاتهم واحترام تقرير مصيرهم بأنفسهم من خلال الحوار السوري".

وفي الختام طالب البيان بخروج الاحتلال التركي وكافة المجموعات المسلحة من البلاد وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين وعاهد الشهداء بالسير على خطاهم وتحرير كل جزء من الأراضي السورية المحتلة.

(ف)

ANHA