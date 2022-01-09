في ذكرى تأسيسه.. المجلس العسكري السرياني يؤكد ضرورة تحرير المناطق المحتلة

أحيا اليوم الأحد، المجلس العسكري السرياني ذكرى تأسيسه الـ 9، من خلال إيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهداء السريان الآشوريين الواقع في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

مراسم الاستذكار جرت بحضور الناطق باسم المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا، والعشرات من مقاتلي المجلس، وبدأت بالوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى ماتاي حنا كلمة أمام وسائل الأعلام والقوات العسكرية مستذكراً في بدايتها كافة الشهداء الذين سطروا بدمائهم ملاحم البطولة دفاعاً عن شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته.

وبيّن حنا أنهم في المجلس العسكري السرياني المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية مستمرون في مشاركتهم ضمن الحملات العسكرية ضد مرتزقة داعش وملاحقة فلوله والقضاء عليه وعلى فكره كاملاً، معتبراً المرتزقة "كارثة إنسانية تعيق تطور حضارة وثقافة المنطقة وتعيق الشعوب من ممارسة حقوقها المشروعة".

مضيفاً أنهم، وفي ظل مساعي وجهود الإدارة الذاتية لإيجاد مناخ مناسب يضمن الحقوق الوطنية المشروعة، يسعون إلى خلق الاستقرار "على أسس ومفاهيم العيش المشترك وأخوة الشعوب، دون تمييز ديني أو طائفي، دون أي حكومات أو سياسات تحاول استعمال الديكتاتورية أو الراديكالية في الأرض أو على حساب مصالح الشعب لتنال غاياتها أو مصالحها الشخصية".

وأشار ماتاي حنا إلى أن استراتيجيتهم تكون في بذل الطاقات والجهود أكثر لزيادة النوعية والوعي لدى المقاتلين ضمن تشكيلاتهم العسكرية، بما يضمن تضافر الطاقات والجهود في إطار تحرير المناطق المحتلة، وإعادة سكانها الأصليين، وزاد قائلاً: "سوف نكمل طريق نضالنا حتى نيل حقوقنا المشروعة وحرية شعبنا".

وجدد ماتاي في نهاية حديثه، العهد بالاستمرار في النضال على خطا الشهداء الذين قدموا التضحيات في سبيل تحرير المناطق المحتلة ودحر مرتزقة داعش المدعومين من الاحتلال التركي والذين يحاولون ضرب أمن وسلم المنطقة، مؤكداً أن المناطق المحتلة ستعود إلى أهلها، وأن "قرارنا الوطني هو المقاومة، فنحن نأخذ شرعيتنا من شعبنا".

ومن ثم تجول المقاتلون بين أضرحة الشهداء، لإيقاد الشموع إجلالاً لأرواحهم.

(بـ ر/ س ر)

ANHA