في ذكرى مقاومة كوباني ذوي الشهداء يرفضون الاقتتال الكردي

بالتزامن مع الأول من تشرين الثاني، يوم كوباني العالمي، أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بيانًا كتابيًّا، بصدد مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى افتعال حرب داخلية بين الكرد.

البيان تطرق بداية إلى الذكرى السنوية ليوم كوباني العالمي، وأشاد بالتضحيات التي بذلها الكردستانيون من جميع أجزاء كردستان خلال مقاومة كوباني ضد مرتزقة داعش.

وأضاف البيان: "إن السعادة الكبرى بالنسبة لنا، نحن ذوي الشهداء، هو أن أحد آمالنا تحققت خلال مقاومة كوباني والتي تمثلت بتوحيد القوى العسكرية الكردستانية لأول مرة، حيث وقفت قوات البيشمركة إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة والكريلا وشاركت في المقاومة الشعبية، هذا الموقف أدى بدول العالم إلى إبداء الاحترام لهذه المقاومة وإعلان يوم الأول من تشرين الثاني يوم كوباني العالمي".

وأعرب مجلس عوائل الشهداء عن أسفه لمساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى افتعال حرب داخلية بين الكرد: "بكل أسف نرى أن نهج الخيانة يظهر من جديد كما ظهر سابقًا في شنكال ومخمور، حيث تقف بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعملاؤه إلى جانب جيش الدولة التركية ويستعدون لشن حرب ضد الكريلا في قنديل.

إن قوات الكريلا كانت على الدوام تقاتل في جميع أجزاء كردستان من أجل الدفاع عن الشعب الكردي وباقي الشعوب المتعايشة في كردستان وقدمت في سبيل ذلك الكثير من الضحايا".

وناشد مجلس عوائل الشهداء في ختام بيانه "جميع أبناء الشعب الكردي وخاصة أبناء جنوب كردستان بالتزام موقف مناهض لمساعي الأطراف التي ترى نفسها قيادة في جنوب كردستان، وأن يرفضوا الاقتتال الداخلي، لأن الدولة التركية لا تقبل أبدًا أن يعيش الشعب الكردي بكرامة".

(ك)