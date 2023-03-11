في ذكرى مجزرة وانتفاضة 12 آذار مؤتمر ستار يشدد على مواصلة النضال

أصدر مجلس مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا اليوم السبت، بياناً كتابيّاً بمناسبة الذكرى السنويّة ال 19 لمجزرة قامشلو التي وقعت في 12 آذار عام 2004.

واستهلّ البيان بالقول: "واجهت روج آفاي كردستان المعروفة بإرث الثورة الكردستانية والوطنيّة، العقليات المهيمنة والقمعيّة بجهودٍ عظيمة ومقاومةٍ لا مثيل لها. وعلى الرغم من انتهاج أشكال وأساليب عديدة للظلم والتسبّب بالعديد من الحوادث الظالمة، إلّا أنّ الإيمان والثقة بحريّة الشعوب قد سادت وانتصرت أكثر من أي وقتٍ مضى".

وأشار البيان إلى الأحداث التي وقعت في 12 و13 من آذار، ولفت إلى تعرّض الكرد في روج آفا لهجومٍ وحشي، وتابع بالقول: "لقد كسرت هذه الانتفاضة حدود الخوف والعبوديّة في قلب الشعب الكردي، وامتدّت إلى كافة مدن روج آفاي كردستان وإلى حلب ودمشق. كما خرج الكرد في أوروبا أيضاً إلى الساحات وانتفضوا. يتجاهل النظام السوري حقوق الكرد حتّى الآن ويرفض الحوار مع الإدارة الذاتيّة. يتوجّب علينا كشعبٍ داعٍ إلى الحريّة التمسّك بقضيتنا حتّى تحقيق الحرية والديمقراطية".

(ر)