في ذكرى مجزرة الإبادة الجماعية للأرمن دعوات إلى تصعيد المقاومة

وأصدرت اللجنة القيادية للحركة الشعبية الثورية المتحدة (HBDH) بياناً كتابياً بالتزامن مع الذكرى السنوية للإبادة الجماعية للأرمن، ذكرت فيه أن تاريخ العثمانية والتركية كان مليئاً بالاضطهاد الممنهج للشعوب، ودعت إلى ضرورة تصعيد النضال الموحد من أجل حياة متساوية.

وجاء في البيان، "في تاريخ العثمانيين والأتراك المليء بالإبادة الجماعية والمجازر، تعرضت الشعوب العربية، الأرمنية، اليونانية، الكردية، الإيزيدية والعلوية للاضطهاد المنهجي، لقد أرسى التهجير القسري للأرمن من الأراضي والرومانيون ايضاً عن طريق المجازر والنفي، اسس الجمهورية التركية اليوم، كان العديد من القتلة الفاشيين، الذين شاركوا في الإبادة الجماعية للأرمن، من بين مؤسسي جمهورية التركية، حيث واصل مصطفى كمال العنصرية العرقية القائمة على المجازر والاستيعاب، وتستمر أحلام بناء أمة تركية متجانسة حتى يومنا هذا.

إن القومية والقمع التركي الوحشي، اللذين أرسا أسسهما خلال الإبادة الجماعية للأرمن واليونان، يمارسان اليوم بحق الشعب الكردي ايضاً، هذا هو السبب في عدم السماح بالأسماء والأغاني الكردية، وحتى المطالب الديمقراطية، يتم قصف مناطق الدفاع المشروع بوحشية بالأسلحة الكيماوية كل يوم، وتتعرض أراضي روج آفا الحرة للتهديدات والهجمات الاحتلالية بشكل يومي.

كما هو الحال في عملية الزلزال، يجب أن نحول العملية الانتخابية إلى أرضية تمكننا من أن نقدم المزيد من الحقائق للشعب ونظهر لهم طرق النضال، علينا تصعيد النضال ضد الطغاة المستبدين ومنحهم الصفعة التي يستحقونها، من أجل القضاء على الفاشية، يجب علينا تصعيد وتيرة النضال ضد حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية".

(ك)