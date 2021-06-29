في ذكرى إعدام الشيخ سعيد.. المجتمع الإسلامي الكردستاني يحث على الوحدة لطرد المحتلين

وأصدر المجتمع الإسلامي الكردستاني بياناً في ذكرى إعدام الشيخ سعيد بيران ورفاقه في 29 حزيران 1925.

وقال المجتمع الإسلامي في مستهل بيانه: "حارب أجدادنا من أجل إنقاذ بلادهم ومجتمعهم، واليوم يخوض أحفادهم نضالاً منقطع النظير ضد الكماليين والمحتلين في أجزاء كردستان الأربعة لتحقيق طموحات أجدادهم".

مؤكداً أن "أحفادكم باتوا يتمتعون بالقوة من أجل تحقيق طموحاتكم"، وأضاف: "إذا استطاع الأحفاد تحقيق وحدتهم؛ بدلاً من أن يقال <حلم كردستان مدفون هنا>، سيكتب <المحتلون الوحوش وعديمو الأخلاق مدفونون هنا>".

وتابع المجتمع الإسلامي بيانه قائلاً: "إذا استطاع أحفادكم توحيد قوتهم بشكل كامل، عندها سيُطرد المحتلون والمستعمرون من أرض كردستان المقدسة إلى الأبد، ولن تُدهس أرض كردستان المقدسة تحت الأحذية القذرة لأعداء الكرد".

ومضى بقوله "سُيعاد بناء مزاركم، ويحفظ إرثكم وإرث الشهداء إلى الأبد، وسيبقى إرثكم وإرث الشهداء لنا إلى الأبد، ومرة أخرى نستذكر في شخصكم كل شهداء قضية الحرية، وننحني بإجلال أمامكم".

وسأل المجتمع الإسلامي الكردستاني الله "أن يمد المناضلين من أجل وحدة ونصر شعبنا بالعزيمة والإصرار والفراسة، ونتمنى لأبطالنا النصر بقلب نقي".

واختتم بيانه بالقول: "أولئك الذين أعدموا أجدادنا واستكثروا عليهم قبراً، حتماً سيدحرون"، مبيناً "سيُكتب عنا في صفحات التاريخ بأننا منقذو شعبنا ووطننا، وسيُكتب عنهم أنهم وحوش وطواغيت".

يشار إلى أن الشيخ سعيد بيران قاد ثورة كردية عام 1925 ضد سياسة التتريك والتعسف التي انتهجتها الدولة التركية، وانتهت بإعدامه في 29 حزيران 1925.

(س ر)