في ذكرى هجمات داعش على تل تمر: تكاتف الشعوب دحر المرتزقة

نظم مجلس حرس الخابور الآشوري ومجلس الشعب الآشوري وبالتنسيق مع حزب سورايا الديمقراطي، ومؤسسة شهداء الخابور، مراسم لاستذكار السنوية الـ8 لشن مرتزقة داعش هجماتهم على ناحية تل تمر عام 2015.

وبدأت مراسم استذكار شهداء المقاومة التي أبديت ضد الهجمات، والتي نظمت في قرية تل عربوش الواقعة غرب مدينة الحسكة، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

حيث زينت ساحة المراسم بصور 108 شهداء، استشهدوا في مقاومة ناحية تل تمر عام 2015 التي استمرت 90 يوماً، وشارك في المراسم ممثلون عن الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والمؤسسات المدنية للإدارة الذاتية.

وقدمت قوات مجلس حرس الخابور الآشوري عرضاً عسكري، ألقيت بعده كلمات عدة.

وفي كلمة له استذكر رئيس مجلس الشعب الآشوري إلياس عنتر جميع الشهداء وتمنى الصبر والسلوان لذويهم، وقال: "اليوم تمر علينا الذكرى الأليمة الثامنة لليوم الأسود الذي عاشه شعبنا الآشوري على ضفاف الخابور".

وأضاف: "هاجمت قطعان داعش قرانا بلا تردد، ودمروا قرانا وأحرقوا منازلنا وشردوا أهلنا وسبوا نساءنا بدون أي رادع أخلاقي، وجعلوا تلك الآلام محفورة في ذاكرتنا إلى يومنا الراهن".

وبعدها ألقيت كلمة باسم مؤسسة عوائل شهداء الخابور ألقتها الإدارية نينوى أفرام وجاء فيها: "بأن الـ23 من شباط هو يوم أسود للخابور وتل تمر، ولكن بتضحيات سكان المدينة وأبنائها أمام أخطر تنظيم إرهابي في العالم، انتصرت الخابور وقراها وأبناؤها".

وأضافت: "لن ننسى أخوة الشعوب والتي تجسدت في مقاومة الخابور، عندما تكاتفت جميع المكونات وسارت بهدف واحد وهو تحرير أرضنا من رجس الإرهاب ليعلنوا انتصارهم "، معاهدةً على المضي قدماً على درب الشهداء وعدم نسيان تلك التضحيات.

وفي السياق ذاته ألقيت كلمة باسم حزب سورايا الديمقراطي ألقاها الرئيس المشترك للحزب نينيل جندو والذي أشار في كلمته "إلى أن الآشوريين في تل تمر وأنحاء العالم كانوا يدركون بأن هذا الهجوم هو مؤامرة من قبل دول إقليمية وعالمية، تهدف لإنهاء الوجود الآشوري وإبادتهم من على أرضهم، وتحطيم آمالهم بالتحرر من العبودية".

ولفت قائلاً: "نعي تماماً بأن هذه المذابح لم تكن صدفة على مر التاريخ وصولاً لمذابح الخابور، ولكن ما نعيه أيضاً هو أن شعبنا هو من يقرر بقاءه من خلال مقاومته ووقفته في وجه من يهدد وجوده".

ومن جهته ألقى القيادي في مجلس تل تمر العسكري، علي الهاشم كلمة واستذكر مقاومة شهداء تل تمر وتضحياتهم وأشار قائلاً: "بفضل تكاتف المكونات وفكر القائد أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية استطاعت شعوب المنطقة الانتصار على الإرهاب ودحره"، وأضاف بأن "هؤلاء الشهداء هم شهداء فلسفة القائد أوجلان ونهجه".

ولفت بقوله: "لولا التكاتف بين كافة مكونات المنطقة وشعوبها لما تحققت هذه الانتصارات"، داعياً سكان المنطقة إلى التكاتف في وجه جميع الهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا.

واختتمت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع حول صور الشهداء في ساحة الاستذكار.

(م ح)

ANHA