في ذكرى بدء الهجمات على عفرين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في ناحية شيراوا - تم التحديث

تجمع عشرات الآلاف من مهجري مقاطعة عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء على الطريق الدوليm5 الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة عفرين المحتلة، حاملين أغصان الزيتون، وذلك تنديداً بالعدوان التركي على عفرين.

وحملوا أيضاً يافطات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "سنصعد من وتيرة مقاومة العصر وندحر الاحتلال"، "أردوغان قاتل الاطفال"، "بروح مقاومة إيلا وأفيستا سندحر الاحتلال"، "تحرير عفرين قضية وطنية مسؤولية كل المكونات" وصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المظاهرة الآن من الطريق الدولي وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة مهجري عفرين في مخيمات الشهباء، والتنديد بالصمت الدولي.

هذا ومن المقرر أن تسير المظاهرة حتى مخيم العودة في قرية الزيارة بناحية شيراوا.

(ف إ/ س ر)

ANHA