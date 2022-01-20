في ذكرى بدء الهجمات على عفرين.. عشرات الآلاف يتظاهرون في ناحية شيراوا - تم التحديث

بحلول الذكرى الرابعة لبدء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين، تظاهر اليوم عشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين في ناحية شيراوا، تحت شعار "سنصعد من وتيرة مقاومة العصر وندحر الاحتلال".   
خبر 2022-01-20T11:50:00 الشهباء

تجمع عشرات الآلاف من مهجري مقاطعة عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء على الطريق الدوليm5  الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة عفرين المحتلة، حاملين أغصان الزيتون، وذلك تنديداً بالعدوان التركي على عفرين.

وحملوا أيضاً يافطات كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "سنصعد من وتيرة مقاومة العصر وندحر الاحتلال"، "أردوغان قاتل الاطفال"، "بروح مقاومة إيلا وأفيستا سندحر الاحتلال"، "تحرير عفرين قضية وطنية مسؤولية كل المكونات" وصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المظاهرة الآن من الطريق الدولي وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة مهجري عفرين في مخيمات الشهباء، والتنديد بالصمت الدولي.

هذا ومن المقرر أن تسير المظاهرة حتى مخيم العودة في قرية الزيارة بناحية شيراوا.

(ف إ/ س ر)

ANHA


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