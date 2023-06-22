في ذكرى استشهادهن الثالثة مؤتمر ستار يستذكر شهيدات مجزرة حلنج

أصدرت منسقية مؤتمر ستار اليوم بياناً، استذكرت فيه عضوتي منسقية مؤتمر ستار؛ زهرة بركل، وهبون خليل والمواطنة أمينة ويسي صاحبة المنزل الذي استهدفه الاحتلال التركي عبر مسيّرة في ناحية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني.

جاء في نص البيان:

"في الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة حلنج التي وقعت في الـ 23 من حزيران عام 2020، عندما استهدفت مسيّرة تركية منزلاً في قرية حلنج التابعة لكوباني، والتي كانت المرة الأولى التي تستهدف فيها مسيّرة منزلاً مدنياً في شمال وشرق سوريا، وأسفرت المجزرة عن استشهاد العضوتين في مؤتمر ستار؛ زهرة بركل، وهبون خليل وصاحبة المنزل، أمينة ويسي.

استُهدفت النساء عن قصد وبشكلٍ ممنهج لكسر إرادة الشعب، فلطالما استُهدفت المرأة التي كافحت الجهل وعقلية الهيمنة الذكورية التي تهاجمها في كل مكان، بقلمها، والمرأة التي دافعت عن قضية المرأة. لكن مع انطلاق ثورة روج آفا، مهدت فلسفة القائد آبو وأفكاره طريق الحرية لكافة النساء، وفقاً لنهج القائد دون تمييزٍ بين المرأة الكردية والعربية والسريانية، وعلى نهج الشهيدات اللواتي حولن أجسادهن لمشاعل من نور أمامنا، وعلى درب الشهيدات المناضلات التي تحولت أرواحهن لرمزٍ للسلام بالنسبة لجميع نساء العالم وتحت شعار (المرأة، الحياة، الحرية) ستتحوّل شهيدات حلنج وشهيدات روج آفا الأخريات وكافة شهيدات الحرية إلى جسرٍ بين الحرية وجميع النساء ليحافظن على السلام ويواصلن النضال والمقاومة وكما قال القائد: "المرأة حياة، المرأة مجتمع، والمجتمع الحر يعني الأمة الديمقراطية.

إننا نساء شمال وشرق سوريا نمثل نموذج الحرية التي حققتها ثورة روج آفا وسنحافظ على منجزات هذه الثورة ونعززها، وندين الهجمات التي تستهدف شعبنا المقاوِم لا سيما النساء".

(ر)