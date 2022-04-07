أصدر المكتب الإعلامي لقوات جبهة الأكراد بياناً، استذكر فيه الشهيدين "باكور" و"يوسف أبو النور" اللذين استشهدا في مقاومة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، جاء فيه:

"تمر علينا الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد أبرز القياديين في قوات جبهة الأكراد الشهيدين "باكور" و"يوسف أبو النور" اللذين استشهدا في مقاومة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بتاريخ 7/4/2016 في المعارك ضد الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي".

تابع البيان "نحن اليوم في ذكرى رحيلكم أيها الأبطال، نجدد لكم العهد بأن لا ننسى ولا نتناسى دماءكم الطاهرة، أنتم ورفاقكم الذين رسمتم لشعبنا طريق الخلاص والأمل، طريق الشهداء الخالدين بين ثنايا قلوبنا. نعاهدكم بالاستمرار على نهجكم، وأن تبقى تضحياتكم منارة تنير لنا الطريق إلى عالم، قدّمتم أرواحكم لكي نستطيع الوصول إليه. فكل الاحترام والتقدير من أعماق قلوبنا لكم ولرفاقكم. يا شعلة الأمل التي تتجدد في هذا اليوم من كل عام، يوم من أيام الشهادة والشهداء، يوم يقرر الإنسان أنه يستطيع أن ينتصر على جميع الصعاب في هذه الحياة. إنه يوم من أيام التاريخ الحاضر الغائب الذي يسكن أعماق قلوبنا وأفكارنا، يوم الشهيدين "باكور" و"يوسف أبو النور"، من أبطال قوات جبهة الأكراد، عاهدا فصدقا العهد، وأعطيا بلا حدود. وهل هناك من يستطيع فعل كل ذلك سوى أصحاب القلوب الطاهرة الذين ضحوا لكي يعيش أبناء شعبهم بأمان واطمئنان، هؤلاء أنتم، فالخلود لروحكم الطاهرة والنصر لشعبنا".

(ف)